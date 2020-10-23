Минск, , 16:23 — REGNUM В случае заболевания COVID-19 главное — не допускать «психоза», заявил 23 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки в Слуцкий район.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Что для меня ценно — я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел», — сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что «на ногах» перенес эту болезнь.

Президент Белоруссии отметил, что предложенные им методы реагирования на пандемию большинство населения сначала не принимало.

«Я честно это признаю. Страшно было, но я понимал, что вся болезнь — в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу — все», — пояснил президент Белоруссии.

«Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас-то вы убедились, что я оказался прав», — добавил Лукашенко.

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