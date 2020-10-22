Минск, 22 октября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. «Поджоги в Жодино и Солигорске: протесты перерастают в террористическую угрозу», — констатировало МВД Белоруссии в распространённом 22 октября сообщении.

ИА REGNUM Граффити на улице Бельского в Минске

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Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова напомнила, что белорусский Следком сообщал о задержании подозреваемого в поджоге двери здания прокуратуры в Жодино, а также о поджоге четырёх автомобилей на парковке прокуратуры города Солигорска (Минская область).

«Установлено, что незадолго до этого неизвестные подожгли здание межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. В результате этого оказался поврежденным один из кабинетов, — добавила Чемоданова. — Источник огня был занесён снаружи здания через приоткрытое окно. На здании обнаружена надпись чёрного цвета «ГоловаТЫ NEXT».

Причастных к поджогам до сих пор не нашли.

«Очевидно, что вчерашние тематические протесты перерастают в террористические угрозы. Сотрудники правоохранительных органов не оставят без внимания ни один подобный случай и примут все меры для пресечения и раскрытия преступлений!» — сказано в заявлении МВД Белоруссии.

Начальник УУР УВД Миноблисполкома Александр Копишев в видеокомментарии констатировал: «В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты. Так называемые мирные активисты начали поджигать административные здания и припаркованные рядом с ними автомашины».