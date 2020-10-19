Бишкек, 19 октября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Верховный суд пересмотрел уголовное дело о попытке государственного переворота по которому и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров был осужден в 2013 году, пишут киргизстанские СМИ.

Gov.kg Садыр Жапаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

По информации их источников, оперативный пересмотр дела был организован под предлогом «вновь открывшихся обстоятельствам».

Жапарова оправдали с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Также судебный орган вынес оправдательный вердикт в отношении других фигурантов этого уголовного дела, являющихся соратниками Жапарова — недавно назначенного на должность председателя госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева и экс-депутата Таланта Мамытова.

ИА REGNUM напоминает, что объявивший себя президентом Киргизии Садыр Жапаров и назначенный им на пост председателя ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее неоднократно организовывали митинги за национализацию принадлежащего канадскому инвестору горнорудного предприятия, разрабатывающего крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор».

Один из таких митингов закончился попыткой протестующих взять штурмом Белый дом и судебным приговором для Жапарова и Ташиева.

Отметим также, что Садыр Жапаров был осужден за организацию захвата заложника и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, но до конца срок наказания так и не отбыл, поскольку во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года был освобожден из тюрьмы своими сторонниками.

Читайте также: В Киргизии изменят Конституцию, чтобы Жапаров мог выдвинуться в президенты