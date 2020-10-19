Бишкек, 19 октября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров намерен принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил во время интервью телеканалу «Россия 24».

Gov.kg Садыр Жапаров

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Отметим, что сейчас законодательству республики запрещает и. о. главы государства становиться кандидатом в президенты.

По словам Жапарова, в настоящее время парламент Киргизии готовится внести в Конституционные законы «О выборах президента» и «О парламентских выборах» ряд изменений и поправок, которые могут позволить ему баллотироваться на пост президента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а уже 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили в столице республики митинги, которые переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома.

После этого они добились того, что из тюрем выпустили несколько политиков, осужденных за различные преступления, в том числе экс-депутата Садыра Жапарова, который отбывал срок за совершение особо тяжкого преступления — организацию захвата заложника.

14 октября депутаты на внеочередном заседании парламента под давлением со стороны митингующих сторонников Жапарова утвердили его назначение на пост премьер-министра.

После этого Садыр Жапаров потребовал от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова покинуть пост главы государства.

15 октября Жээнбеков ушел в отставку, после чего президентские полномочия должны были перейти новоназначенному спикеру парламента Канату Исаеву. Но Исаев от них отказался, поскольку продолжающие митинговать сторонники Жапарова начали угрожать ему расправой.

В итоге заполучивший пост главы правительства Садыр Жапаров объявил себя еще и и. о. президента Киргизии.