Москва, 15 октября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день нет планов по закрытию точек общественного питания и ретейла. Об этом 15 октября заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое в период режима ограничений кафе в Санкт-Петребурге

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Федеральный министр пояснил, что магазины и кафе могут продолжать работать, если они будут соблюдать все требования Роспотребнадзора. Однако, подчеркнул Мантуров, резкое ухудшение эпидемиологической обстановки и значительный рост числа заболевших COVID-19 в стране могут стать поводом для серьёзных ограничений.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — сказал в беседе с ТАСС глава Минпромторга.

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При этом Мантуров подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в каждом регионе разная, поэтому однозначно ответить на вопрос о закрытии кафе и ресторанов в ближайшее время, как это уже было весной, сложно.

«В каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение», — сказал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке работы предприятий в России не идёт. По её словам, на сегодняшний день смысла в этом нет. Попова добавила, что при соблюдении всех санитарных правил риски заражения коронавирусом будут минимальными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что выстроенная в России система борьбы с коронавирусом позволяет «в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун».