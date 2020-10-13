Москва, , 10:55 — REGNUM Несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке работы предприятий в России не идёт. Об этом в ходе конференции «Пандемия 2020» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Именно вот этот опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран — а мы взаимодействуем, помогаем 40 странам в мире на сегодняшний день — позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что, несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — сказала Попова.

По её словам, при соблюдении всех санитарных правил риски заражения коронавирусом будут минимальными.

Попова также призвала избегать «ковидного нигилизма», когда пассажиры транспорта не пользуются защитными средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве выявлено 4618 новых случаев заражения коронавирусом.