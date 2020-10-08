Ош, Киргизия, 8 октября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Возле мэрии южной столицы Киргизии — города Оша сегодня, 8 октября, проходит митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

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Участие в акции принимают около 500 человек. На площади перед зданием муниципалитета установили пять юрт (круглых каркасных жилищ с войлочным покрытием — Прим. ИА REGNUM).

Небольшая группа людей держит в руках транспаранты с надписями «Легитимный президент Сооронбай Жээнбеков!», «Матери Оша за мир!» и другими лозунгами в поддержку главы государства.

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Среди участников акции есть несколько всадников, которые разъезжают перед митингующими с флагами Киргизии наперевес.

Участники митинга высказывают слова поддержки в адрес президента Жээнбекова, а также требуют от протестующих в столице Киргизии оппозиционеров соблюдать законность и не допустить самозванцев во власть.

Еще один митинг в поддержку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит в Кара-Суйском районе Ошской области. Его участниками стали более 300 сотрудников государственных органов, выступающих с аналогичными требованиями.

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