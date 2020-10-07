Бишкек, , 18:31 — REGNUM Митинг против итогов парламентских выборов, переросший в массовые беспорядки, в результате которых протестующие захватили Дом правительства Киргизии, привел к тому, что премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали заявления об отставке, а президент Сооронбай Жээнбеков, местонахождение которого остается неизвестным, ограничивается заявлениями о попытке переворота и призывами к «сохранению мира» и «соблюдению законности».

В Киргизии безвластие, которым решили воспользоваться сразу несколько политических сил, пожелавших возглавить Киргизию.

В их лице в настоящий момент выступают три так называемых «координационных совета» и одна группа депутатов республиканского парламента, пишет Kaktus.media.

Первый такой совет был создан сразу же после захвата Белого дома лидерами 11 партий, участвовавших в парламентских выборах: «Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Республика», «Кыргызстан», «Реформа», «Социал-демократы», «Бир Бол», «Ордо», «Замандаш», «Ыйман Нуру» и «Партия ветеранов войны в Афганистане».

Отличительной особенностью этого координационного совета является то, что его участники считают нелегитимным назначение премьер-министром одного из лидеров «Мекенчила», ранее судимого экс-депутата Садыра Жапарова, которого выбрала на пост главы правительства группа из 35 депутатов парламента Киргизии (законодательное собрание республики насчитывает 120 депутатов — Прим. ИА REGNUM).

Во второй координационный совет вошли представители руководства пяти политических блоков — партий «Чон казат», «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Ыйман Нуру» и «Реформа», которые уже заняли Белый дом и выступают за полную люстрацию.

Третий координационный совет, который можно условно назвать «молодежным», возглавили молодые члены партий «Реформа» и «Бир Бол», правозащитники и прочие гражданские активисты.

Его участники выступают против возвращения «старых кадров» во власть, упирая на то, что те себя уже дискредитировали, а также призывают молодежь из других партий присоединиться к их требованиям.

Они тоже отказываются признать легитимным назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии.

Также есть еще одна политическая сила — это группа неофициально объединившихся партий, которых ЦИК ранее объявил выигравшими парламентские выборы — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Мекенчил».

Именно представители этих политических блоков, некоторые из которых являются депутатами парламента Киргизии, выдвинули кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра и сами же за него проголосовали во время собрания парламентариев в гостинице «Достук».

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