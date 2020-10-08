Москва, , 13:37 — REGNUM Российское руководство обеспокоено ситуацией в Киргизии, где наблюдается бардак и хаос, и надеется на стабилизацию обстановки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 8 октября.

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Всё, что происходит в этом соседнем государстве, очень важно для России, так как Киргизия — продвинутый партнёр РФ по ЕАЭС и СНГ, подчеркнул он. Песков не стал подробнее говорить о ситуации, отметив, что она знакома людям на местах.

«Ситуация напоминает бардак и хаос», — сказал представитель Кремля и выразил надежду, что исполняющий обязанности заместителя председателя Совета безопасности Киргизии, глава ГКНБ Онурбек Суваналиев сможет стабилизировать обстановку.

Он отказался говорить о возможном предоставлении убежища в России президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову, пояснив, что такой вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности СНГ Александр Бортников в телефонном разговоре с Суваналиевым выразил поддержку в усилиях по нормализации обстановки в республике.