Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. В Северной столице выбрано архитектурное бюро, которое будет проектировать новый кампус Санкт-Петербургского государственного университета в полях Пушкинского района. За работу примется «Студия 44» архитектора Никиты Явейна, которая готова за 430 млн рублей выдать проект к 2022 году. Об этом 5 октября сообщили в вузе.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Больше ни одно бюро не сочло нужным поучаствовать в конкурсе на проектирование кампуса — других заявок не поступило. Контракт со «Студией 44» будет подписан в начале октября.

Заметим, в сентябре 2019 года выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев, будучи главой правительства, распорядился выдать деньги на проектные работы. Однако это вызвало такую бурю негодования в среде как выпускников, преподавателей и студентов СПбГУ, так и в мировом научном сообществе и среди обычных петербуржцев, что из-за сотен писем вузу пришлось в октябре 2019 года приостановить планирование.

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Общую стоимость всего проекта, который намереваются завершить к 2028 году, оценивают в 45 млрд рублей. Противники проекта уверены, что сумма вырастет минимум вдвое за годы строительства на землях бывшего совхоза «Детскосельский», а сама затея появилась лишь для «распила» бюджетных средств. Кроме того, заброшенными окажутся исторические площади СПбГУ в центре Петербурга, так как их невозможно приспособить под современное использование без убытков для любого инвестора, опасаются горожане и депутаты Заксобрания.

Открытое письмо против переезда СПбГУ из центра Петербурга подписали тысячи человек, среди которых сотни преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников, а также других представителей высшей школы.

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По контракту теперь «Студия 44» должна будет спроектировать весь университетский городок, включая инженерную инфраструктуру, учебные, учебно-лабораторные корпуса, обсерваторию, библиотеку, столовую, гимназию, научно-исследовательский блок медицинского комплекса, хозяйственные и административные помещения, а также благоустройство.