Анастасия Шарова,
31 октября 2019, 16:46 — REGNUM
Денег нет, но вы держитесь
Переезд в Петергоф был подвигом, лишенным смысла
Санкт-Петербургский государственный университет решил приостановить на неопределенный срок подготовку к переезду в Пушкинский район, так как от универсантов поступили предложения по изменению проекта…
Проект переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра на окраину города необходимо обсудить с сотрудниками вуза, заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. «Вопрос должен быть обсужден в университете. В конце концов, университету нужно будет двигаться и развиваться. Университету и городу», — сказал Котюков. Он добавил, что министерство готово подключиться к диалогу.
А это значит, что, как говаривал комиссар Берлах, поставить можно не точку, а многоточие. Процесс немного замедлили, а мы, тем временем, можем спокойно поговорить про этот проект.
С самого 1991 года — или нет, пожалуй, даже раньше, с перестройки, — все жду: ну, когда же, когда же … Не может же такого быть, чтобы в самом что ни на есть историческом центре, с видом на Неву, и Исаакиевский собор, и Медного всадника находился Государственный университет. Ведь столько полезного можно было бы тут разместить: и элитные аппартаменты, и 10-звездочные отели, и рестораны, гольф-клуб, паркинг для дирижаблей, ну на худой конец — как во дворце бракосочетания, поселить чье-нибудь представительство или воткнуть небоскреб какой-нибудь скромной госкорпорации. Не детей же, право, за бесплатно (ну хорошо, наполовину за бесплатно) учить в таких красотах и раритетах. По совести говоря, и Академии наук с ее библиотекой здесь тоже совершенно не место, но тут проще: еще пара-тройка реформ, и от Академии и так ничего не останется.
С университетом сложнее. Молодежи много, а она пассионарная, да и вопросы любит задавать… Доска вот мемориальная на здании 12 коллегий совершенно не к месту: «Здесь в 1883—1887 годах учился русский революционер Александр Ульянов». Он и сам-то, несмотря на то, что был выдающимся студентом, золотую медаль получил за работу по зоологии, выбрал путь не совсем тривиальный, а уж брата своего вдохновил на путь уж и совсем неудобный… Нездоровые ассоциации. Нечего молодежи мимо ходить. А Большой коридор… Портреты выдающихся деятелей науки и культуры, являвшихся выпускниками или профессорами университета… Тоже ведь нездоровые вопросы.
А в новом здании что? Никаких тебе революций, никаких канувших в Лету достижений и куда-то вдруг подевавшихся многих любимых профессоров и преподавателей… Но это я так, к слову.
Итак, «градообразующее предприятие» Культурной столицы в очередной раз вознамерились из града выселить. Ведь чем хорошо это решение? Тем, что оно новое. В том смысле, что хорошо забытое старое. Ну нет уже почти людей, которые помнят предыдущую редакцию переезда. Какой роскошный был план, какие корпуса-теннисные корты-бассейны-общежития-дома для преподавателей и метро… И как ходили в обязательном порядке сотрудники университета смотреть макет будущего (аж) кампуса со всеми этими красотами. Узнает ли кто этот замечательный план-макет в «полутора факультетах» нынешнего ПУНКа (Петродворцовый учебно-научный комплекс)? Средств на планируемое хватило только на физический факультет с институтом, а потом пошло по нисходящей: матмех/ПМПУ, химфак, а для биофака даже коробку не достроили. Про несчастных жителей деревни Тимяшкино, на долгие годы застрявших «между городом и деревней» на пути к этому светлому, но такому недостижимому будущему, я и вообще молчу. Какие-такие жители, свет-газ-вода, когда тут такие дали и перспективы. (Зато какие живописные коровы на не менее живописных заросших бурьяном кучах строительного мусора виделись в этих далях из окон матмеховских аудиторий…)
Собственно, самим универсантам было не лучше: «В новых корпусах не было отопления, электричество подавалось с перебоями, транспорта не было вообще — от станции все ходили пешком. Многие физические приборы вообще не смогли перевезти, их пришлось оставить в Ленинграде. Университет работал в условиях, в которых работать невозможно. Фактически, универсанты тогда совершили подвиг. К сожалению, подвиг, лишенный смысла, поскольку создание Петергофского городка принесло больше проблем, чем пользы».
Потом вроде как пообжились, привыкли ездить со всего города на перекладных, а потом на электричке. Так и пошло-поехало: «Красные Зори» поезд проследует без остановки»…
И это, замечу, во времена, как бы сейчас сказали, вегетарианские: ну, крали, конечно, но масштабы скромные были, ну прям детские. Впрочем, я опять отвлеклась.
Но идея переезда, окончательного и бесповоротного, не умерла, а затаилась. Если не считать одного решения 1990 года и одной загадочной инициативы 2011, то до 2013 года. Вот фрагмент интервью ректора СПбГУ Н. М. Кропачева:
«Корреспондент: Это же ваш бич, бич СПбГУ, вы разбросаны, вас разметала история, судьба.
Ректор СПбГУ: Разметали конкретные люди, которые приняли решение в 1960-е годы перевести университет в Петергоф и забыли, что одна нога поставлена, а вторую не перенесли к первой. Нам не хватило помещений ни в одном месте, ни в другом, нас поставили еще на одну руку туда, на другую — сюда. Мы стоим, скорее, даже не на двух ногах, а на четырех, враскорячку.
Корреспондент: Одна нога в Питере, другая — в Петергофе, эта там, эта там. Вот это положение Петербургского университета на сегодняшний день. Попробуйте в таком положении проводить исследования и учить студентов.
Ректор: Спасибо губернатору, он высказал предложение перенести университет на намывные территории Васильевского острова, там, где сейчас улица Кораблестроителей и дальше. И туда весь университет.
Корреспондент: Очень смелая, интересная идея».
Но не случилось. Все-таки не достало ей смелости и интересности, видимо.
Зато теперь и со смелостью, и интересом все в порядке. Российский Оксфорд и Технологическая долина в Шушарах! (Наш предыдущий Оксфорд, напомню, располагается между населенными пунктами Мартышкино и Тимяшкино).
Конечно же, это не студенческий городок, не наукоград, на худой конец. Это единый университетский кампус СПбГУ. И вот как видятся авторам проекта «предпосылки к его разработке»:
«Расстояние между отдельными зданиями Университета превышает 50 км. Проблемы территориальной разобщенности:
- Затруднение для развития междисциплинарных исследований и образовательных программ;
- Дополнительные расходы на содержание и дополнительные кадастровые ресурсы;
- Обучающиеся тратят на дорогу до трех часов в день — в среднем студент в течение шести лет обучения в СПбГУ примерно год проводит в транспорте.
Кроме этого, существуют предписания контролирующих органов в отношении состояния зданий и сооружений СПбГУ на сумму более 30 млрд руб».
Мне трудно говорить о междисциплинарных исследованиях, это штука тонкая, а развитие образовательных программ, очевидно, есть функция от расстояния между зданиями, тут не поспоришь,
Но из остального я делаю вывод, что
- Кроме Шушар, у университета зданий не останется, иначе никуда дополнительные расходы и кадастровые ресурсы не денутся.
- Шушары — это место шаговой доступности. Очевидно, что далеко не все студенты и (особенно!) преподаватели смогут поселиться в купленных на льготных условиях/служебных квартирах/общежитиях.
- И вот еще: если университет не может содержать свои здания должным образом и имеет предписания на 30 миллиардов, а это 2/3 планируемой стоимости («сметная стоимость строительства 45 млрд руб. (из них 19 млрд руб. из федерального бюджета, 26 млрд руб. — средства инвесторов)»), то как он сможет контролировать и содержать этот новострой на выселках? И кто на фоне такого строительства будет эти предписания исполнять? То есть стоимость проекта уже 75 миллиардов? А их откуда? Из сдачи в аренду/продажи университетской собственности? Или из госбюджета? Или тоже инвесторы?
И опять я не вполне понимаю:
Проект рассчитан на 25 тысяч студентов, 4 тысячи преподавателей, 4−5 тысяч обслуживающего персонала. Медицинский стационар на 300 человек. Объекты спортивной инфраструктуры — 8 тысяч занимающихся (бакалавров и магистров с их физкультурой предполагается 18 тысяч)
Это такая градостроительная благотворительная инициатива? А универсанты там не затеряются?
А вот уже совсем недавно, в октябре 2019 года :
На заседании профсоюзного комитета сотрудников Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ выступили первый проректор Елена Чернова и проректор по экономическому развитию Михаил Кудилинский.
И вот это едва ли не самое прекрасное в плане:
- «Строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург и путепровода на ее пересечении с Ям-Ижорским шоссе.
- Строительство железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и остановочного пункта в районе Технологической долины.
- Строительство линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка.
- Строительство путепровода в створе Московского шоссе («Тярлевский путепровод»).
- Строительство продолжения Промышленной улицы от Колпинского шоссе до Московского шоссе».
(Это я специально для тех, кто не успел посмотреть на строительство ямы высокоскоростной магистрали на Лиговском проспекте и не слышал про полную трагизма борьбу с бакланами за новый стадион).
«Михаил Кудилинский, отвечая на вопросы членов профкома, отметил: так как участок, на котором расположатся кампус СПбГУ и Технологическая долина, включен в зону комплексного устойчивого развития территории (КУРТ), Университет сможет непосредственно влиять на развитие этой территории. Этим обстоятельством СПбГУ непременно воспользуется и для решения вопроса транспортного сообщения между кампусом и Петергофом, где сегодня проживают некоторые сотрудники.
Он также сообщил, что на территории кампуса будут предусмотрены служебные квартиры. Кроме того, уже сегодня прорабатывается вопрос о возможности приобретения сотрудниками жилья на льготных условиях рядом с университетским кампусом.
Елена Чернова подчеркнула, что вопрос перемещения подразделений СПбГУ в новый кампус будет рассматриваться последовательно, по мере необходимости. Однако возможность развивать междисциплинарные исследования на самом современном оборудовании получат все универсанты». (И опять я не понимаю, то есть кто-то не переедет, но возможности будут предоставлены? Иначе говоря, они есть и без переезда?)
Скажите, это только у меня déjà vu? Про транспортную доступность, инфраструктуру, сотрудникам жилье, «университет сможет влиять на развитие территории», ну разве что вместо ПУНКа КУРТ, а так… Все, кто хотят оценить возможности и степень этого влияния и развития, добро пожаловать на станцию «Университет». Комплексное устойчивое развитие лучше один раз увидеть, как говорится.
«Сегодня было подробно разъяснено: если есть потребность в создании современной технической базы, оснащении лабораторий, чего нельзя сделать в охраняемых КГИОП зданиях, то новый кампус позволит учесть все эти потребности. Более того, Университет сможет создать задел для своего развития и в таких направлениях, о которых сегодня мы с вами можем еще и не догадываться» (председатель профкома сотрудников СПбГУ Леонид Иванов, на том же совещании).
Полагаю, господин Иванов как раз и сформулировал главные опасения сотрудников и студентов. Начиная с замечательного пассажа «если…, то…», заканчивая «заделом на будущее». Не знаю, как вы, а я уверена: как только речь заходит про задел на будущее, о котором мы и догадываться сегодня не можем, добра не жди.
«Участникам встречи напомнили, что их конструктивных идей ждут руководители рабочих групп по сбору предложений универсантов и подготовке функционального технического задания для создания кампуса. Кроме того, первый проректор сообщила, что возглавила рабочую группу по анализу ошибок, которые возникали при строительстве новых зданий Университета в Петергофе, а также при организации переезда подразделений Университета в эти здания».
(там же)
То есть решение о переезде приняли (или почти приняли как теперь выяснилось), с мнением преподавателей и студентов не посчитались, да, собственно, его и не спрашивали, но конструктивных идей по переезду ждут. Может быть, не зря перечень будущих построек начинается в плане с 1.1 Университетской клиники с 1.1.1 Медицинским стационаром на 300 мест? Таким образом,
- Университет готовится на более высоком диалектическом витке ступить на те же грабли, что и полвека назад при разделении университета и переезде его части за Старый Петергоф. То, что будет учтен (советский, пятидесятилетней давности) опыт (если он вообще применим), звучит не очень убедительно.
- Памятуя про городские строительные истории последних лет, плохо верится, что проект действительно обойдется в 45 миллиардов, все обещания будут выполнены, а все объекты сданы в срок и в полном объеме. Строительство планируется начать уже в следующем году, а из 45 миллиардов только 19 собирается дать госбюджет, а остальное — некие инвесторы на неких условиях.
- Вопреки заверениям, судьба исторических зданий университета туманна.
- Если университет так хорошо планирует влиять и развиваться, остается непонятным, как он собирается содержать новое хозяйство, если не справлялся со старым (не таким технологичным), что, собственно, мешало сначала привести в порядок то, что уже есть?
- Остается непонятным, для кого планируется инфраструктура будущего кампуса — для сотрудников, студентов и обслуживающего персонала или для 500 тысяч окрестного населения?
- Несмотря на утвержденную смету и отсутствие единогласного одобрения, «конструктивных идей ждут руководители рабочих групп по сбору предложений универсантов и подготовке функционального технического задания для создания кампуса» от членов профсоюза университета
- И два самых больших вопроса:
- Почему вдруг так остро встал этот вопрос, откуда такая срочность?
- А, кроме того, ведь был же и другой план. Раз есть деньги и творческая энергия, может быть, рассмотреть и его?
(продолжение следует)