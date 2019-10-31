31 октября 2019 | Время чтения 13 мин

«Градообразующее предприятие» культурной столицы в очередной раз вознамерились из града выселить. Ведь чем хорошо это решение? Тем, что оно новое. Часть 1.

Анастасия Шарова, , 16:46 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

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Переезд в Петергоф был подвигом, лишенным смысла — Профессор Г. И. Макаров, радиофизик, ректор Ленинградского государственного университета в 1970—1975 годах

Санкт-Петербургский государственный университет решил приостановить на неопределенный срок подготовку к переезду в Пушкинский район, так как от универсантов поступили предложения по изменению проекта…

Проект переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра на окраину города необходимо обсудить с сотрудниками вуза, заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. «Вопрос должен быть обсужден в университете. В конце концов, университету нужно будет двигаться и развиваться. Университету и городу», — сказал Котюков. Он добавил, что министерство готово подключиться к диалогу.

А это значит, что, как говаривал комиссар Берлах, поставить можно не точку, а многоточие. Процесс немного замедлили, а мы, тем временем, можем спокойно поговорить про этот проект.

С самого 1991 года — или нет, пожалуй, даже раньше, с перестройки, — все жду: ну, когда же, когда же … Не может же такого быть, чтобы в самом что ни на есть историческом центре, с видом на Неву, и Исаакиевский собор, и Медного всадника находился Государственный университет. Ведь столько полезного можно было бы тут разместить: и элитные аппартаменты, и 10-звездочные отели, и рестораны, гольф-клуб, паркинг для дирижаблей, ну на худой конец — как во дворце бракосочетания, поселить чье-нибудь представительство или воткнуть небоскреб какой-нибудь скромной госкорпорации. Не детей же, право, за бесплатно (ну хорошо, наполовину за бесплатно) учить в таких красотах и раритетах. По совести говоря, и Академии наук с ее библиотекой здесь тоже совершенно не место, но тут проще: еще пара-тройка реформ, и от Академии и так ничего не останется.

С университетом сложнее. Молодежи много, а она пассионарная, да и вопросы любит задавать… Доска вот мемориальная на здании 12 коллегий совершенно не к месту: «Здесь в 1883—1887 годах учился русский революционер Александр Ульянов». Он и сам-то, несмотря на то, что был выдающимся студентом, золотую медаль получил за работу по зоологии, выбрал путь не совсем тривиальный, а уж брата своего вдохновил на путь уж и совсем неудобный… Нездоровые ассоциации. Нечего молодежи мимо ходить. А Большой коридор… Портреты выдающихся деятелей науки и культуры, являвшихся выпускниками или профессорами университета… Тоже ведь нездоровые вопросы.

А в новом здании что? Никаких тебе революций, никаких канувших в Лету достижений и куда-то вдруг подевавшихся многих любимых профессоров и преподавателей… Но это я так, к слову.

Итак, «градообразующее предприятие» Культурной столицы в очередной раз вознамерились из града выселить. Ведь чем хорошо это решение? Тем, что оно новое. В том смысле, что хорошо забытое старое. Ну нет уже почти людей, которые помнят предыдущую редакцию переезда. Какой роскошный был план, какие корпуса-теннисные корты-бассейны-общежития-дома для преподавателей и метро… И как ходили в обязательном порядке сотрудники университета смотреть макет будущего (аж) кампуса со всеми этими красотами. Узнает ли кто этот замечательный план-макет в «полутора факультетах» нынешнего ПУНКа (Петродворцовый учебно-научный комплекс)? Средств на планируемое хватило только на физический факультет с институтом, а потом пошло по нисходящей: матмех/ПМПУ, химфак, а для биофака даже коробку не достроили. Про несчастных жителей деревни Тимяшкино, на долгие годы застрявших «между городом и деревней» на пути к этому светлому, но такому недостижимому будущему, я и вообще молчу. Какие-такие жители, свет-газ-вода, когда тут такие дали и перспективы. (Зато какие живописные коровы на не менее живописных заросших бурьяном кучах строительного мусора виделись в этих далях из окон матмеховских аудиторий…)

Собственно, самим универсантам было не лучше: «В новых корпусах не было отопления, электричество подавалось с перебоями, транспорта не было вообще — от станции все ходили пешком. Многие физические приборы вообще не смогли перевезти, их пришлось оставить в Ленинграде. Университет работал в условиях, в которых работать невозможно. Фактически, универсанты тогда совершили подвиг. К сожалению, подвиг, лишенный смысла, поскольку создание Петергофского городка принесло больше проблем, чем пользы».

Людмила Вербицкая, президент СПбГУ профессор «Тогда ректору Александрову обещали, что будет создана вся инфраструктура, чуть ли не метро проложат, но этого не произошло. Университет оказался разорван на две части, и это стало большой бедой для него».

Физический факультет СПбГУ Ashik

Потом вроде как пообжились, привыкли ездить со всего города на перекладных, а потом на электричке. Так и пошло-поехало: «Красные Зори» поезд проследует без остановки»…

И это, замечу, во времена, как бы сейчас сказали, вегетарианские: ну, крали, конечно, но масштабы скромные были, ну прям детские. Впрочем, я опять отвлеклась.

Но идея переезда, окончательного и бесповоротного, не умерла, а затаилась. Если не считать одного решения 1990 года и одной загадочной инициативы 2011, то до 2013 года. Вот фрагмент интервью ректора СПбГУ Н. М. Кропачева:

«Корреспондент: Это же ваш бич, бич СПбГУ, вы разбросаны, вас разметала история, судьба.

Ректор СПбГУ: Разметали конкретные люди, которые приняли решение в 1960-е годы перевести университет в Петергоф и забыли, что одна нога поставлена, а вторую не перенесли к первой. Нам не хватило помещений ни в одном месте, ни в другом, нас поставили еще на одну руку туда, на другую — сюда. Мы стоим, скорее, даже не на двух ногах, а на четырех, враскорячку.

Корреспондент: Одна нога в Питере, другая — в Петергофе, эта там, эта там. Вот это положение Петербургского университета на сегодняшний день. Попробуйте в таком положении проводить исследования и учить студентов.

Ректор: Спасибо губернатору, он высказал предложение перенести университет на намывные территории Васильевского острова, там, где сейчас улица Кораблестроителей и дальше. И туда весь университет.

Корреспондент: Очень смелая, интересная идея».

Общежитие СПбГУ на ул. Кораблестроителей Ua1-136-500

Но не случилось. Все-таки не достало ей смелости и интересности, видимо.

Зато теперь и со смелостью, и интересом все в порядке. Российский Оксфорд и Технологическая долина в Шушарах! (Наш предыдущий Оксфорд, напомню, располагается между населенными пунктами Мартышкино и Тимяшкино).

Конечно же, это не студенческий городок, не наукоград, на худой конец. Это единый университетский кампус СПбГУ. И вот как видятся авторам проекта «предпосылки к его разработке»:

«Расстояние между отдельными зданиями Университета превышает 50 км. Проблемы территориальной разобщенности:

Затруднение для развития междисциплинарных исследований и образовательных программ;

Дополнительные расходы на содержание и дополнительные кадастровые ресурсы;

Обучающиеся тратят на дорогу до трех часов в день — в среднем студент в течение шести лет обучения в СПбГУ примерно год проводит в транспорте.

Кроме этого, существуют предписания контролирующих органов в отношении состояния зданий и сооружений СПбГУ на сумму более 30 млрд руб».

Шушары I5800

Мне трудно говорить о междисциплинарных исследованиях, это штука тонкая, а развитие образовательных программ, очевидно, есть функция от расстояния между зданиями, тут не поспоришь,

Но из остального я делаю вывод, что

Кроме Шушар, у университета зданий не останется, иначе никуда дополнительные расходы и кадастровые ресурсы не денутся.

Шушары — это место шаговой доступности. Очевидно, что далеко не все студенты и (особенно!) преподаватели смогут поселиться в купленных на льготных условиях/служебных квартирах/общежитиях.

И вот еще: если университет не может содержать свои здания должным образом и имеет предписания на 30 миллиардов, а это 2/3 планируемой стоимости («сметная стоимость строительства 45 млрд руб. (из них 19 млрд руб. из федерального бюджета, 26 млрд руб. — средства инвесторов)»), то как он сможет контролировать и содержать этот новострой на выселках? И кто на фоне такого строительства будет эти предписания исполнять? То есть стоимость проекта уже 75 миллиардов? А их откуда? Из сдачи в аренду/продажи университетской собственности? Или из госбюджета? Или тоже инвесторы?

И опять я не вполне понимаю:

«Пользоваться объектами единого кампуса СПбГУ смогут не только универсанты, но и все горожане. Этот район Санкт-Петербурга остро нуждается в новых медицинских, спортивных и социальных объектах. Общая численность населения в прилегающих к кампусу районах (Пушкин, Павловск, Колпино и жилой район Славянка) — порядка 500 тыс. человек».

Аудитория Thelma and Louise

Проект рассчитан на 25 тысяч студентов, 4 тысячи преподавателей, 4−5 тысяч обслуживающего персонала. Медицинский стационар на 300 человек. Объекты спортивной инфраструктуры — 8 тысяч занимающихся (бакалавров и магистров с их физкультурой предполагается 18 тысяч)

Это такая градостроительная благотворительная инициатива? А универсанты там не затеряются?

А вот уже совсем недавно, в октябре 2019 года :

На заседании профсоюзного комитета сотрудников Первичной профсоюзной организации сотрудников СПбГУ выступили первый проректор Елена Чернова и проректор по экономическому развитию Михаил Кудилинский.

«В числе вопросов, волнующих членов профсоюзного комитета, важное место занимает вопрос транспортной доступности будущего кампуса. Универсантам представили план развития транспортной инфраструктуры района».

И вот это едва ли не самое прекрасное в плане:

«Строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург и путепровода на ее пересечении с Ям-Ижорским шоссе.

Строительство железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и остановочного пункта в районе Технологической долины.

Строительство линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка.

Строительство путепровода в створе Московского шоссе («Тярлевский путепровод»).

Строительство продолжения Промышленной улицы от Колпинского шоссе до Московского шоссе».

(Это я специально для тех, кто не успел посмотреть на строительство ямы высокоскоростной магистрали на Лиговском проспекте и не слышал про полную трагизма борьбу с бакланами за новый стадион).

Станция метро «Шушары» AurinkoX

«Михаил Кудилинский, отвечая на вопросы членов профкома, отметил: так как участок, на котором расположатся кампус СПбГУ и Технологическая долина, включен в зону комплексного устойчивого развития территории (КУРТ), Университет сможет непосредственно влиять на развитие этой территории. Этим обстоятельством СПбГУ непременно воспользуется и для решения вопроса транспортного сообщения между кампусом и Петергофом, где сегодня проживают некоторые сотрудники.

Он также сообщил, что на территории кампуса будут предусмотрены служебные квартиры. Кроме того, уже сегодня прорабатывается вопрос о возможности приобретения сотрудниками жилья на льготных условиях рядом с университетским кампусом.

Елена Чернова подчеркнула, что вопрос перемещения подразделений СПбГУ в новый кампус будет рассматриваться последовательно, по мере необходимости. Однако возможность развивать междисциплинарные исследования на самом современном оборудовании получат все универсанты». (И опять я не понимаю, то есть кто-то не переедет, но возможности будут предоставлены? Иначе говоря, они есть и без переезда?)

Скажите, это только у меня déjà vu? Про транспортную доступность, инфраструктуру, сотрудникам жилье, «университет сможет влиять на развитие территории», ну разве что вместо ПУНКа КУРТ, а так… Все, кто хотят оценить возможности и степень этого влияния и развития, добро пожаловать на станцию «Университет». Комплексное устойчивое развитие лучше один раз увидеть, как говорится.

Станция «Университет» Dinamik

«Сегодня было подробно разъяснено: если есть потребность в создании современной технической базы, оснащении лабораторий, чего нельзя сделать в охраняемых КГИОП зданиях, то новый кампус позволит учесть все эти потребности. Более того, Университет сможет создать задел для своего развития и в таких направлениях, о которых сегодня мы с вами можем еще и не догадываться» (председатель профкома сотрудников СПбГУ Леонид Иванов, на том же совещании).

Полагаю, господин Иванов как раз и сформулировал главные опасения сотрудников и студентов. Начиная с замечательного пассажа «если…, то…», заканчивая «заделом на будущее». Не знаю, как вы, а я уверена: как только речь заходит про задел на будущее, о котором мы и догадываться сегодня не можем, добра не жди.

«Участникам встречи напомнили, что их конструктивных идей ждут руководители рабочих групп по сбору предложений универсантов и подготовке функционального технического задания для создания кампуса. Кроме того, первый проректор сообщила, что возглавила рабочую группу по анализу ошибок, которые возникали при строительстве новых зданий Университета в Петергофе, а также при организации переезда подразделений Университета в эти здания».

(там же)

Студенческий городок СПбГУ Данил Крутов

То есть решение о переезде приняли (или почти приняли как теперь выяснилось), с мнением преподавателей и студентов не посчитались, да, собственно, его и не спрашивали, но конструктивных идей по переезду ждут. Может быть, не зря перечень будущих построек начинается в плане с 1.1 Университетской клиники с 1.1.1 Медицинским стационаром на 300 мест? Таким образом,

Университет готовится на более высоком диалектическом витке ступить на те же грабли, что и полвека назад при разделении университета и переезде его части за Старый Петергоф. То, что будет учтен (советский, пятидесятилетней давности) опыт (если он вообще применим), звучит не очень убедительно. Памятуя про городские строительные истории последних лет, плохо верится, что проект действительно обойдется в 45 миллиардов, все обещания будут выполнены, а все объекты сданы в срок и в полном объеме. Строительство планируется начать уже в следующем году, а из 45 миллиардов только 19 собирается дать госбюджет, а остальное — некие инвесторы на неких условиях. Вопреки заверениям, судьба исторических зданий университета туманна. Если университет так хорошо планирует влиять и развиваться, остается непонятным, как он собирается содержать новое хозяйство, если не справлялся со старым (не таким технологичным), что, собственно, мешало сначала привести в порядок то, что уже есть? Остается непонятным, для кого планируется инфраструктура будущего кампуса — для сотрудников, студентов и обслуживающего персонала или для 500 тысяч окрестного населения? Несмотря на утвержденную смету и отсутствие единогласного одобрения, «конструктивных идей ждут руководители рабочих групп по сбору предложений универсантов и подготовке функционального технического задания для создания кампуса» от членов профсоюза университета И два самых больших вопроса:

Почему вдруг так остро встал этот вопрос, откуда такая срочность?

А, кроме того, ведь был же и другой план. Раз есть деньги и творческая энергия, может быть, рассмотреть и его?

(продолжение следует)