Минск, 3 октября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на следующей неделе «совершит рабочий визит» в Германию и Словакию. Об этом 3 октября сообщается на telegram-канале экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

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В Германии у Тихановской запланирована встреча с канцлером Ангелой Меркель и главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом.

Планируется, что экс-кандидат в президенты Белоруссии также выступит в Бундестаге в комитетах по международным отношениям и по отношениям Евросоюза, встретится с представителями основных немецких партий и с белорусской диаспорой.

В столице Словакии Тихановская планирует посетить ежегодную международную конференцию Globsec Bratislava Forum.

Отметим, ранее Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее информацию о предстоящей встрече со Светланой Тихановской подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер 2 октября уточнила, что встреча канцлера Германии с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии планируется 6 октября в 15:00.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркельзаявила, что Германия не признает Александра Лукашенко, одержавшего победу на выборах 9 августа, президентом Белоруссии.