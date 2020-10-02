Берлин, , 14:40 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской на следующей неделе. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 проведёт встречу со Светланой Тихановской», — уточнила она.

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Деммер добавила, что главной темой для обсуждения станет ситуация в Белоруссии, которая складывается в республике после президентских выборов.

При этом, по её словам, стороны не планируют давать пресс-конференции по итогам встречи.

На следующий день, 7 октября, переговоры с Тихановской проведёт министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в главы Белоруссии Светланы Тихановской. Французский лидер пообещал оказать содействие со стороны Парижа в организации диалога по разрешению политического кризиса в Белоруссии.

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