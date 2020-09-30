Берлин, , 12:02 — REGNUM Германия не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии по итогам выборов, состоявшихся в республике 9 августа. Об этом 30 сентября заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления в Бундестаге в ходе дебатов по федеральному бюджету на 2021 год.

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"Мы не признаем избрание президента Лукашенко», — сказала она на заседании Будестага, которое транслировала телекомпания ARD.

Также Меркель призвала президента Белоруссии «вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада» и заявила, что осуждает «ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», которые, как утверждает канцлер ФРГ, происходят в республике ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что проведет встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.