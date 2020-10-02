Москва, 2 октября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Вариант, при котором после каникул, 19 октября, московские школьники перейдут на дистанционное обучение, не исключён. Так, по данным источника «Интерфакса», система образования столицы может вернуться к дистанционному обучению уже после 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

Читайте также: «Интерфакс»: школьников Москвы могут отправить на «удалёнку»

Ничего неожиданного в этом нет, считает заместитель главного редактора ИА REGNUMМарина Захарова.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве, да уже и в ряде регионов, согласно официальной статистике, резко ухудшается. Основная нагрузка падает на медиков. В поликлиниках жалуются, что специалистов не хватает. А ведь у нас еще не пиковые значения. Что обращает на себя внимание, мазки на коронавирус при вызове врача на дом не всегда берут в день обращения. После лета население халатно стало относиться к масочно-перчаточному режиму. Не все хотят обращаться к врачу, если у человека просто насморк. Вот такое пренебрежительно отношение к себе и окружающим зачастую и становится причиной распространения вируса», — отметила Захарова.

По её словам, дистанционное обучение вызывает массу вопросов и негативное отношение и у родителей, и у учителей. «Никаких иллюзий ни у кого нет на счёт того, что дистанционка — это вариант, при котором могут нормально учиться лишь мотивированные дети, которых и при очной учёбе не нужно заставлять идти в школу и делать уроки. Для большинства же это «ад», как комментировали ранее родители. Однако, похоже, выбора у нас нет. Дети не могут быть на каникулах два-три-пять месяцев. А история с коронавирусом, как нас уже заверили, будет долгой», — пояснила замглавреда ИА REGNUM.

Читайте также: В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших COVID-19 детей

Она также напомнила, что ещё в сентябре в столичном департаменте образования заверяли, что планов на возвращение к всеобщему дистанционному обучению нет. Да и министр просвещения РФ Сергей Кравцов ещё две недели назад говорил, что серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционку нет: «Ситуация на сегодняшний день спокойна».

Читайте также: Кравцов опроверг слухи о полном переводе школ на «дистанционку»

И ещё: Дистанционное обучение в России оказалось самым успешным в мире — Кравцов

А также: В Минпросвещения призвали не допустить возврата к дистанционному обучению

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов говорил в самом начале сентября: «Возврата к дистанционному обучению в школах удастся избежать, если соблюдать санитарные правила».

"Нам постоянно говорят, что если мы будем соблюдать требования, то никаких новых ограничений не будет. Если носить маски, если следовать рекомендациям… Нас априори делают виноватыми. То есть вы не слушались, и вот получайте, а мы-то предупреждали.Увы, каждый раз мы слышим от чиновников, что СЕЙЧАС у нас нет повода для беспокойства. И все домыслы родителей не имеют под собой оснований. А потом дети и родители мучаются на дистанционке, в суматохе пытаясь найти лишний компьютер, учителя наспех изучают новые программы, а мы слушаем отчёты, что всё на контроле. Хочется напомнить, кто предупрежден, тот вооружен. Может быть пора уже переходить к взаимодействию?!» — добавила Захарова.