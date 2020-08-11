Москва, , 07:51 — REGNUM Несмотря на все положительные стороны дистанционного формата образования, данная форма будет являться лишь дополнением к традиционному формату обучения в школах. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

«При всех плюсах «удалёнки» мы рассматриваем эту форму только как дополнение работы в классе. К примеру, цифровые наработки будут полезны для тех ребят, кто по болезни или другим причинам не может посещать занятия в школе», — сказал Кравцов.

Вместе с тем министр подчеркнул, что традиционный урок у ведомства находится «в приоритете».