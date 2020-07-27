Москва, , 13:56 — REGNUM Обучение на дому с использованием дистанционных технологий признано в России в период эпидемии лучшим в мире по уровню организации. Об этом 27 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.

«Организация обучения на дому с использованием дистанционных технологий в нашей стране было признано наиболее успешной на международном уровне. В том числе странами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития — прим. ИА REGNUM)», — заявил Кравцов.

«Учитывая все трудности, образовательный процесс ни на миг не останавливался. И в этом, безусловно, заслуга наших учителей», — подчеркнул он.