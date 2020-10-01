Москва, 2 октября, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект о сертификатах на продукты питания разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Документ направлен на получение отзыва в правительство РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Если антикризисная мера найдет поддержку, то продовольственный сертификат смогут получить граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. При этом авторы предлагают установить сумму, которую можно потратить на продукты питания, в 25% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, в месяц, отметил Нилов в ТГ-канале.

Продуктовый сертификат уже реализуется в Москве, а в Калининградской области оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса, предоставляются специальные карты номиналом в 5 тыс. рублей, с помощью которых можно покупать продукты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предполагается, что правительство РФ определит перечень продуктов питания, на которые можно будет потратить средства. Планируется, что купить по сертификату алкоголь будет нельзя.

Читайте также: Миронов ожидает раздачи продуктов населению России

В Госдуме в мае 2020 года прогнозировали, что правительству все же придется согласиться на виды прямой поддержки граждан на фоне последствий пандемии коронавируса. ЦБ и Минфин выступили против «самолетных» денег для населения. Тогда глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.