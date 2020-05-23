Москва, , 11:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов не исключил широкомасштабной раздачи продуктов питания населению России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

«Правительству придется согласиться на самые разные виды прямой поддержки — и на денежные выплаты, и на продовольственную помощь, в том числе в виде карточек. Жизнь заставит. И люди заставят», — считает Миронов.

Парламентарий отметил, что помощь не всегда доходит до людей из-за бюрократических проволочек, а когда людям в трудную минуту собираются выплатить реальные деньги, чиновники начинают говорить о «вертолётных деньгах».

«Без прямых денежных выплат населению не обойтись. А с чем еще люди пойдут в магазины — с пустым кошельком? И как еще можно иначе поддержать экономику — только обеспечить платежеспособный спрос», — рассуждает Миронов.