Москва, , 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.

«Сейчас надо на это (преодоление коронавируса) бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты», — сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».

Он считает разумным «балансировать с возможностями и думать о будущем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете Госдуме по труду и соцполитике поддержали введение продовольственных карточек для поддержки малоимущих на фоне коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.

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