Санкт-Петербург, 30 сентября, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Бывшая возлюбленная историка Олега Соколова, которая поддалась чарам наполеониста и однажды столкнулась с его вспыльчивым характером, рассказала об отношениях с «сиром» и об испытаниях, выпавших на ее долю из-за желания от него уйти.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Екатерина Пржигодзкая в суде по делу Олега Соколова

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Санкт-Петербургском городском суде, где по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко заседает Октябрьский районный суд, 30 сентября состоялся допрос женщины, состоявшей в близких отношениях с подсудимым во второй половине «нулевых» годов. Показания суду дала живущая ныне за рубежом петербурженка Екатерина Пржигодзкая. Ее словам можно верить или не верить, но сама судья посчитала, что они важны для более точного понимания психологического портрета подсудимого, судьбу которого ей предстоит решить уже очень скоро.

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История знакомства

Девушка впервые увидела своего будущего ухажера в 2004 году, когда поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на филологический факультет. Она искала подработку и заметила на стенде объявление на французском языке о поиске ассистента, но без подробностей.

Набрав указанный номер, Екатерина услышала голос мужчины, который рассказал, что ищет помощника со знанием французского языка, чтобы тот помогал ему подготовить книгу про Аустерлиц. Однако подробности историк-наполеонист Олег Соколов (а это был он) пообещал рассказать при личной встрече, у него дома на набережной реки Мойки.

«За работу он предложил мне 100 долларов в месяц, но я отказалась, так как подумала, что это будет слишком затратно по времени, и я на учениках (репетиторством) заработаю больше», — пояснила Пржигодзкая.

Позже Олег Соколов оказался преподавателем, который вёл историю для студентов филфака. Екатерина признала, что его лекции были интересными, и их старались не пропускать. Романтические отношения студентки с историком начались только спустя четыре года, летом 2007 года, когда 21-летняя Екатерина и Олег (старше ее на 30 лет) столкнулись на научной конференции. Он пригласил студентку и ее подругу в ресторан и там дал понять, что его отношение к ней несколько другое, чем к подруге.

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«В 2007 году, когда он стал за мной ухаживать, я отдавала себе отчет, что у нас 30-летняя разница в возрасте, и что у человека опыта жизни больше, чем у меня, и наверняка, могут быть условия, которые не позволяют ему встречаться с девушкой моего возраста», — отметила свидетельница.

Поэтому в самом начале их отношений Екатерина прямо спросила Соколова, есть ли у него обязательства, препятствующие их отношениям. На что доцент рассказал реальную историю о своей умершей от рака жене и оставшейся малолетней дочери, живущей и воспитывающейся родителями своей матери.

«Он немножко забыл рассказать, что он женат и у него был новорожденный ребенок, которому от силы было месяц или два», — заметила Екатерина Пржигодзкая. То есть, по ее версии, Соколов скрыл, что уже не является вдовцом, а мужем другой женщины и отцом ее ребенка.

Больные отношения

По словам свидетельницы, Олег Соколов просил свою возлюбленную называть себя «сир», потому что он занимается исторической реконструкцией и в кругу его соратников к нему так обращаются. Однако такое обращение Екатерина использовала редко, только в каких-то особых случаях.

«Меня он называл на французский манер — Катрин», — уточнила женщина.

К осени «конфетно-букетный» период у пары закончился. Уже в сентябре девушка стала подмечать изменения в поведении партнера. Под видом беспокойства он начал тотально контролировать ее действия и жизнь. А в конце 2007 года Екатерина случайно узнала, что Олег Соколов женат и у него есть новорожденный ребенок.

«Эта характеристика лжеца, который больше полугода скрывал от своей новой возлюбленной, что у него есть новорожденная дочь и живая жена (Соколов был официально женат три раза, у него четверо детей — прим. ред.)», — с возмущением заявила в суде женщина.

Однако наличие законной супруги пару не разрушило. Очередной сложный этап в отношениях студентки и доцента начался перед шестимесячной стажировкой во Франции, куда должна была лететь Екатерина перед завершением учебы в СПбГУ. Ревность Соколова зашкаливала, он устроил сцену со словами «уезжаешь, значит ты не хочешь быть со мной».

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«Мы никогда не жили совместно, потому что я училась и работала в Петербурге, а он жил в Москве. В декабре 2007 года у нас случился конфликт, который я никогда не забуду», — продолжила рассказ Екатерина Пржигодзкая.

Один из преподавателей СПбГУ дал студентам для перевода текст про нетрадиционные сексуальные отношения, что не понравилось Олегу Соколову. Доцент, по словам женщины, устроил скандал, заявлял о том, что преподаватель якобы пристает к Екатерине и тем немногочисленным студентам ее курса, которые ходили на его лекцию. В завершении всего он позвонил ничего не подозревавшему коллеге, представившись отцом Пржигодзкой, и начал ему угрожать.

Разразился скандал, из-за которого Екатерину чуть не исключили из университета, и у нее навсегда испортились отношения на кафедре. Сначала свой поступок Соколов всячески отрицал и только после долгих расспросов признался своей возлюбленной, что звонил и угрожал именно он.

Утюг как аргумент

К рукоприкладству, по словам Екатерины, Соколов прибегнул 29 ноября 2008 года. Она была готова уйти от своего партнера и приехала за своими вещами к нему в Москву, на Кутузовский проспект, где историк жил в съемной квартире.

«Он был абсолютно спокоен. Меня ничто не насторожило, что мне может что-то грозить», — рассказала суду свидетель, предупрежденная об ответственности за дачу ложных показаний.

Однако, как только девушка переступила порог квартиры, мужчина связал ей руки, после чего, по словам Екатерины, начал избивать «методичными ударами». Затем Соколов привязал «возлюбленную» к стулу и продолжил бить по груди и лицу, поднимать со стулом за уши и угрожал изуродовать горячим утюгом. В завершении он накинул на шею своей жертве кожаный жгут, оставивший странгуляционную борозду, рассказала свидетельница.

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«Он вёл себя жестоко, я просила его остановиться, одуматься, он ни разу не прекратил. Всё это длилось около часа <…> в комнате, освещенной свечами, было похоже на пытки в гестапо», — вспомнила тот московский вечер Екатерина.

После этого Соколов разрыдался и обвинил Екатерину Пржигодзкую в том, что она его довела до «состояния аффекта».

Из квартиры Соколова девушка уехала не сразу, а лишь спустя несколько дней — она объяснила, что ей было плохо и просто некуда было идти в чужом городе. 1 декабря, вернувшись домой в Петербург, она сразу же обратилась в милицию с заявлением и зафиксировала побои в травмпункте.

«На мой взгляд, это было сознательное покушение на убийство, потому что всё было спланировано заранее. Одно дело, если бы у нас началась ссора, и мы начали друг другу угрожать, давать пощечины. Но это было спланировано, — уверена свидетель. — Ад для меня начался не тогда, когда я к нему пришла 29 ноября 2008 года, а после этого. Как только я вернулась в Петербург, он начал методично названивать, и я ему сказала, что подала заявление в милицию и не хочу иметь с ним ничего общего».

По словам свидетельницы, Олег Соколов начал давить на жалость, напоминал, что у него двое пожилых родителей, которые не перенесут скандал, и умолял забрать заявление. Из-за того, что возлюбленная не поддавалась на его уговоры, он начал «решать» вопрос через ее родителей.

Каким-то образом, с помощью долгих разговоров, Соколов смог завоевать расположение матери Пржигодзкой, несмотря на то, что женщина до этого момента даже не подозревала, что у ее 21-летней дочери-студентки — роман с 51-летним преподавателем.

Ревность — основная проблема

В суде бывшая пассия историка указала, что Олег Соколов — очень ревнивый человек, хотя сам на протяжении всего их романа поддерживал отношения со своей женой. При этом требовал от своей любовницы полного контроля и подчинения.

«Он предлагает определенный сценарий отношений: полностью подчиняться, одеваться и поступать как он хочет. И, если ты следуешь этим правилам, то проблем можно избежать. Как только ты пытаешься выйти за рамки предложенных отношений, так сразу начинаются проблемы», — рассказала свидетельница.

Конец этим отношениям девушка решила положить в последний год обучения в вузе — на пятом курсе. После событий в Москве, под уговорами матери Соколов добился от Екатерины встречи, чтобы закончить их роман на позитивной ноте.

«Я была 21-летней идиоткой, которая согласилась на эту встречу, во время которой он сделал какую-то запись, но я не знаю, что на ней, поскольку никогда ее не видела. Этой записью он меня начал шантажировать и сказал, что если я попытаюсь от него уйти, то запись сразу же окажется у моей научной руководительницы, у родителей и любого следующего мужчины, в том числе моего будущего мужа, это будет «моим подарком на мою свадьбу», — поведала Екатерина.

После этого отношения Пржигодзкой и Соколова продлились еще год. В это время у историка случился инфаркт, и девушке пришлось за ним ухаживать. Однако после очередной вспышки гнева Соколова, у которого в тот момент в руках находился кухонный нож, девушка окончательно сбежала от доцента.

Убийство Ещенко

Долгие годы после разрыва Екатерина старалась не общаться с Соколовым, но сохранила с ним рабочие отношения. По ее словам, историк даже хотел привлечь ее к созданию своей очередной книги о тамплиерах. Об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Екатерина Пржигодзкая узнала от своей подруги 9 ноября 2019 года. Та позвонила по телефону и сквозь слезы рассказала о случившейся трагедии.

«Я была в шоке. Теперь 9 ноября я буду праздновать как свой второй день рождения», — отметила Екатерина.

При этом женщина до сих пор корит себя за то, что сразу не вызвала милицию 29 ноября 2008 года в квартиру на Кутузовский проспект Москвы. Ее заявление, поданное в один из отделов ГУ МВД Петербурга, не возымело никакого действия, а прокуратура Москвы признала законным отказ в возбуждении уголовного дела.

Продолжение следует

Сам Олег Соколов, выслушавший показания свидетеля обвинения, заявил, что Екатерина смешала правду об их знакомстве с неправдой об их дальнейших отношениях. Рассказ свидетельницы об обстоятельствах инцидента в Москве подсудимый назвал ложью, однако признал, что 12 лет назад он был «очень эмоциональным», «ударил по лицу», но никаких связываний и горячих утюгов не было. Свой поступок он объяснил тем, что Пржигодзкая якобы приехала к нему от любовника.

«Естественно, если бы она пришла в милицию и рассказала, что, знаете, я была у одного любовника, а потом пришла к другому, между нами произошел скандал, он заехал мне по лицу два раза. Ей бы сказали: девушка, идите дальше, а то еще получите, — объяснил Соколов причину, почему в 2008 году, по его мнению, милиция всерьез не занялась заявлением Екатерины Пржигодзкой. — Да, у меня была очень эмоциональная реакция, но она клялась и божилась, что никакого любовника у нее нет, поэтому она у меня осталась на две ночи».

Кроме того, Соколов утверждает, что его отношения с Екатериной продлились намного дольше, чем утверждает женщина, а значит нет оснований доверять ее показаниям про «пытки» и «жестокость» со стороны бывшего сожителя.

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…Отметим, слушание по уголовному делу Олега Соколова подходит к завершающей стадии. 5 октября суд приступит к рассмотрению доводов стороны защиты, на которые отведено три дня. Затем суд приступит к прениям сторон, а после — вынесет приговор.