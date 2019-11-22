Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Адвокат петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, назвал «фейком» интервью бывшей возлюбленной Соколова, опубликованное 22 ноября в СМИ. Александр Почуев считает публикацию направленной на демонизацию его подзащитного.

Напомним, 63-летний Соколов обвиняется в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил тело на части и утопил в реке Мойка.

В интервью изданию «Фонтанка.ру» бывшая «пассия» Соколова рассказала о длительных и тяжелых взаимоотношениях с ним, о своей психологической зависимости от историка, о преследованиях с его стороны и избиении, случившемся еще в 2008 году в Москве. Именно эта девушка, по данным СМИ, тогда написала на Соколова заявление в милицию о побоях и угрозе убийством, которое, впрочем, не имело никаких правовых последствий.

Статья вызвала резонанс, из-за чего адвокат историка был вынужден обратиться к СМИ .

«Это очевидный «фейк ньюс», направленный на демонизацию моего клиента, самопиар местного СМИ и извлечение выгоды из этой страшной трагедии», — сказал защитник.

Он отметил, что если такой реальный свидетель по уголовному делу существует, то она должна была быть уведомлена следствием о неразглашении следственной тайны и вряд ли смогла бы давать такое «сенсационное» интервью.

«В ближайшее время я как адвокат предприму дополнительные меры к пресечению подобной клеветы. Кому-то очень выгодно уничтожить историка Соколова, не дожидаясь законного суда», — отметил Александр Почуев.

Адвокат отметил, что он также испытывает травлю со стороны некоторых СМИ и в ближайшее время планирует предпринять дополнительные меры к пресечению «клеветы».

Как сообщалось, 21 ноября Александр Почуев обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с ходатайством о пресечении незаконного раскрытия подробностей следственных действий по делу Соколова.

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