Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, через своих адвокатов подал иск о защите чести и достоинства к своей бывшей сожительнице Екатерине П., которая обвинила Соколова в избиении и угрозах убийством, произошедших в ноябре 2008 года в Москве, где тогда работал историк.

Многочисленные публикации о событиях 12-летней давности с рассказами этой женщины, которая сейчас живёт вне России, появились в СМИ. Кроме того, на видеосервисе «Premier» несколько месяцев назад вышел фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

В этом фильме Екатерина П. в интервью адвокату Александре Бакшеевой еще раз заявила, что 29 ноября 2008 года Олег Соколов в съёмной московской квартире незаконно лишил ее свободы, связал, усадил на стул, угрожал включенным в сеть утюгом, бил в живот и грудь кулаками, поднял за уши вместе со стулом, а затем душил удавкой, угрожая изуродовать, убить и спрятать тело.

Позже в милицию Петербурга девушка написала заявление на Соколова, однако милиция и прокуратура Москвы тогда не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. В своих интервью Екатерина П. поделилась, что эта история нанесла ей большую психологическую травму, и она до сих пор боится за свою жизнь. Она считала, что Соколов остановился в шаге от ее убийства, и проводила прямые аналогии с трагической историей 2019 года с Анастасией Ещенко.

В свою очередь адвокат Соколова Александр Торгашев от лица своего доверителя заявил, что распространенные Екатериной П. сведения являются ложными, а описанные ею события — никогда не происходившими в действительности.

В этой связи уже подан иск в суд с требованием опровергнуть распространенные ею ложные сведения, а поскольку данные сведения являются неотъемлемой частью фильма «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» — Соколов через своих адвокатов требует удаления данного фильма с видеосервиса «Premier».

По словам адвоката, описанный женщиной конфликт на самом деле ограничился парой оплеух, после чего Екатерина П. прожила с Соколовым еще год, а после расставания она периодически встречалась с историком, ездила с ним в зарубежные поездки.

По мнению адвоката, Екатерина «имела все возможности инициировать возбуждение уголовного дела 12 лет назад, но она этого не сделала, поскольку прекрасно понимала, что обвинения в жестоком избиении не соответствуют действительности».

По мнению защиты Соколова, за появлением в СМИ и раскручиванием этой истории стоит давний враг историка, публицист Евгений Понасенков, с которым у Соколова был многолетний острый конфликт.

Напомним, за убийство Ещенко подсудимому Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Историку Соколову продлили содержание под стражей

Читайте развитие сюжета: Соколов убил Ещенко за неделю до свадьбы