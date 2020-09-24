Москва, 24 сентября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Институт имени Николая Гамалеи приступил к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах из групп риска. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал 24 сентября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Он пояснил, что вакцину тестируют в том числе на пожилых людях. Так, добровольно прошли вакцинацию родители Дмитриева, которым по 74 года. Они чувствуют себя хорошо.

«Давайте дождемся результатов этих исследований, но фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека», — сказал глава РФПИ.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник V» — первая из разработанных в России. Испытания проходит также вакцина «ЭпиВакКорона», которую чуть позднее разработал научный центр «Вектор».

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