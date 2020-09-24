Москва, , 13:14 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на сегодняшний день уже получил запросы более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев.

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Он уточнил, что закупкой российского препарата «Спутник V» заинтересовались в 20 странах. Так, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. При этом Дмитриев заверил, что все произведённые в России объёмы вакцины использоваться для внутреннего рынка. И. по его словам, РФ станет фактически первой страной в мире, которая обеспечит вакцинацию всего населения страны от коронавируса.

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Что касается поставок вакцины в другие страны, то для этих целей, подчеркнул глава РФПИ, препарат будет производиться совместно с иностранными партнёрами.

«Совместно […] мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности ещё больше», — приводит РБК слова Дмитриева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России. Препарат, получивший название «Спутник V», в настоящее время проходит третью стадию клинических испытаний.

Добавим, что ранее пять бразильских регионов в дополнение к двум другим штатам страны проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

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