Москва, 24 сентября 2020, 13:14 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на сегодняшний день уже получил запросы более чем 1,2 млрд доз российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»
Он уточнил, что закупкой российского препарата «Спутник V» заинтересовались в 20 странах. Так, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. При этом Дмитриев заверил, что все произведённые в России объёмы вакцины использоваться для внутреннего рынка. И. по его словам, РФ станет фактически первой страной в мире, которая обеспечит вакцинацию всего населения страны от коронавируса.
Читайте также: В Бразилии еще 5 штатов сделали запрос по вакцине РФ от коронавируса
Что касается поставок вакцины в другие страны, то для этих целей, подчеркнул глава РФПИ, препарат будет производиться совместно с иностранными партнёрами.
Ранее по теме: РФПИ и Индия подписали контракт на выпуск вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России. Препарат, получивший название «Спутник V», в настоящее время проходит третью стадию клинических испытаний.
Добавим, что ранее пять бразильских регионов в дополнение к двум другим штатам страны проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».
Читайте ранее в этом сюжете: Вакцину от коронавируса в России будут производить три компании
Читайте развитие сюжета: Вакцинация медиков от коронавируса проходит в 11 поликлиниках Москвы