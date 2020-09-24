Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. C понедельника, 28 сентября, Александровская больница — один из крупнейших стационаров Северной столицы — вновь перейдет только на прием больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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По состоянию на 24 сентября в Александровской больнице уже развернуты 286 коек для таких больных.

Во время «первой волны» эпидемии, с апреля до середины августа, в Александровскойбольнице была оказана помощь 5500 пациентам с коронавирусом, выполнено более 500 оперативных вмешательств таким пациентам.

Как сообщалось, в связи с ростом количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге 22 сентября возобновил приём больных временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» вместимостью 300 коек.

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По данным на 23 сентября, в 12 взрослых и в одном детском стационаре развернуто 4076 коек для взрослых и детей с диагнозом COVID-19, из них свободно 849 коек, что составляет более 20%.

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Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили еще 215 случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 41 574 случаев за всё время пандемии. Подъем заболеваемости начался в городе с началом сентября.