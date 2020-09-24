Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Петербурге выявили еще 215 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом 24 сентября сообщает оперативный штаб. Новый показатель — на семь случаев больше, чем было днем ранее. Петербург оказался на второй строчке по числу новых случаев, после Москвы.

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Таким образом за все время пандемии в Северной столице официально коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 41 574 жителей. Суточный прирост новых случаев увеличивается стабильно с 20 августа, по этому показателю Петербург вновь занял второе место после Москвы.

Всего в городе выздоровел от COVID-19 на 24 сентября 28 251 человек, включая 110 — за последние сутки.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 701 человека. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 492 человека, из них четверо в обсерваторе, 488 — контактные лица.

Добавим, в России за сутки подтвердили коронавирус еще у 6 тыс. 595 человек в 84 регионах, общее число случаев заражения достигло 1 млн 128 тыс. 836.

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