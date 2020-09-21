Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Медицинские работники Научно-исследовательского центра им. Алмазова в Петербурге только в сентябре получили полагающие выплаты за работу с коронавирусной инфекцией в июле. Задержка произошла из-за бюрократической проволочки. Об этом 21 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе медучреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Напомним, федеральный Центр имени Алмазова в мае был частично перепрофилирован под прием и лечение больных коронавирусной инфекцией.

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Последнего пациента выписали в июле, 27-го числа того месяца клиника вернулась к обычному режиму работы. Однако полагающиеся выплаты за дополнительную нагрузку за июль медики в августе не получили.

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«Мы ждали постановление правительства РФ, поскольку федеральная клиника. Затем перевод средств от Минфина Минздраву и от них на счет клиники. На прошлой неделе деньги поступили, и все полагающиеся выплаты медработникам были выплачены», — отметили в центре.