Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Национальный медицинский исследовательский Центр имени В. А. Алмазова в Петербурге возвращается к штатной работе. Часть коечного фонда, которая была перепрофилирована под прием пациентов, заболевших COVID-19, закрывается. Об этом сообщил генеральный директор Центра академик Евгений Шляхто.

Закрытие коек, перепрофилированных для оказания помощи зараженным новой коронавирусной инфекцией, происходит в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июля 2020 года.

«Мы вышли победителями в борьбе с безжалостным и коварным врагом и в полном объеме возвращаемся к оказанию плановой и экстренной помощи профильным больным, к активной научно-исследовательской работе и масштабной образовательной деятельности», — заявил академик Шляхто.

Он отметил, что врачам и медработникам Центра Алмазова удалось спасти тысячи жизней и не допустить распространения инфекции внутри больницы. Теперь, когда в медучреждении устанавливается докоронавирусная атмосфера, медикам предстоит нагнать плановые показатели по профильной специализации.

«Мы переходим к привычной повседневной работе, но я прошу вас не расслабляться — эпидемиологическая ситуация в настоящее время в России значительно лучше, чем в других странах, и находится под контролем, однако инфекция еще может себя проявить, и мы не должны терять бдительности», — резюмировал Евгений Шляхто.

Ранее сообщалось, что несколько из 24 медучреждений города, перепрофилированных под прием COVID-пациентов, возвращаются к обычной работе. В настоящий момент плановая госпитализация проводится в федеральных учреждениях: 442-й военный клинический госпиталь, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

Также вернулись к штатной работе городские медучреждения: Мариинская больница, Городская многопрофильная больница №2, Городская больница №38 им. Н. А. Семашко.

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