Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM В Петербурге перепрофилированный НМИЦ им. В. А. Алмазова принял первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба научного центра.

НМИЦ им. В. А. Алмазова принял первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Фото: пресс-служба НМИЦ им. В. А. Алмазова

Прием пациентов начался на один день ранее планируемой даты — 14 мая. Таким образом, в Санкт-Петербурге центр стал четвертым федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 выделена одна треть от всего объёма коечного фонда Центра Алмазова. Весь эти койки расположены в отдельно стоящих зданиях, и это никак не влияет на оказание медицинской помощи профильным пациентам», — уточнили в пресс-службе медучреждения.

Ранее сообщалось, что Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова Минздрава России вошел в перечень медицинских организаций, которые перепрофилируются для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Для этого на базе учреждения будут подготовлены 500 коек.

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В свою очередь в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщили, что в стационар уже поступили восемь пациентов. НМИЦ им. В. А. Алмазова имеет достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, кислорода, медикаментов, средств индивидуальной защиты для медицинского и обслуживающего персонала.

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