Берлин, 16 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Германское правительство предложило США сделку: миллиардные инвестиции в обмен на отказ от санкций против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает 16 сентября германская газета Die Zeit со ссылкой на свои источники.

Bnews.kz Газовый транзит

Официальный Берлин, отмечает издание, готов потратить до €1 млрд на строительство на германской территории двух терминалов, которые будут принимать из США сжиженный природный газ. Об этом говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца министру финансов США Стивену Мнучину.

«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию «Северного потока — 2», — цитирует издание письмо, отправленное 7 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон выразила надежду, что Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с «делом Навального».

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