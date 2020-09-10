Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Германия, вероятно, откажется от проекта «Северный поток — 2» в связи с «делом Навального», заявила американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пишет 10 сентября The Washington Post.

По её словам, эта тема, а также вопрос возможного введения санкций в отношении России находится на стадии обсуждения.

Идёт работа над «коллективным ответом» России «за отравление» российского блогера Алексея Навального и выработка решений, которые, как заявляет американский дипломат, не позволят Москве больше «совершать подобное».

Хатчисон выразила надежду на то, что Берлин «отменит проект «Северный поток — 2».

Хатчисон «Но они должны сделать это сами».

Что касается Москвы, то Вашингтон ожидает от неё признания своей вины за «отравление» Навального. Российская сторона, добавила Хатчисон, должна наказать виновных.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, якобы отравленный боевым отравляющим веществом Навальный, по данным немецких СМИ, пришёл в себя и разговаривает.

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