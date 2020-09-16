Вильнюс, 16 сентября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция готова предоставить Александру Лукашенко «гарантии безопасности», если он согласится спокойно покинуть пост президента Белоруссии. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сообщает украинское издание «Левый берег».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Тихановской, гарантии безопасности для Лукашенко — предмет обсуждений.

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность», — сказала экс-кандидат от оппозиции.

Отвечая на дополнительный вопрос о гарантиях безопасности для Лукашенко, лидер белорусской оппозиции пообещала, что он получит «даже больше», но не раскрыла, что конкретно имеет в виду.

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