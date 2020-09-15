Вильнюс, , 08:36 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская в своей статье для Washington Post заявила о планах оппозиции продолжать массовые акции и бойкот госаппарата и поддерживать бастующих работников заводов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Всё, что мы должны сделать — это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили», — написала она.

По её словам, Белоруссия уже прошла «точку невозврата», а у президента республики Александра Лукашенко «нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тихановская выразила сожаление в связи с прибытием президента Белоруссии Александра Лукашенко на переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Она предупредила Путина о том, что любые договорённости с «нелегитимным» Лукашенко не будут, по её словам, иметь законной силы. Новая белорусская власть пересмотрит все договоры, утверждает лидер оппозиции.

Читайте также: Тихановская призвала силовиков Белоруссии «остановиться»