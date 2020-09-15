Минск, , 13:10 — REGNUM Попытка депутатов Сейма Литвы объявить бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером» выходит за рамки здравого смысла и нарушает международное право. Такой комментарий распространен 15 сентября президиумом Совета Республики (верхней палаты) парламента Белоруссии.

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В верхней палате белорусского парламента подчеркнули, что подобные действия провокационны и недопустимы, они противоречат нормам международного права и межгосударственного общения, а также принятой парламентской практике.

В парламенте добавили, что принятая 10 сентября резолюция Сейма Литвы не соответствует духу добрососедства между Литвой и Белоруссией. При этом особое неприятие вызвали призывы надавить на официальный Минск через санкции, чтобы изменить его внутреннюю и внешнюю политику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовский парламент в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. В Сейме призвали международное сообщество поддержать Тихановскую и Координационный совет белорусской оппозиции, выступающей за смену власти.

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