Санкт-Петербург, 15 сентября, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Бывший глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский, уволившийся на фоне скандала по поводу «снежного картеля» и коллапса с уборкой города зимой 2019 года, стал заместителем главы ОАО «Метрострой» — до сих пор единственного генподрядчика по строительству городской подземки.

Gov.spb.ru Владимир Рублевский

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Ранее «Метрострой» возглавлял бывший руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, который пришел на эту должность после ареста бывшего главы «Местростроя» Николая Александрова по делу о мошенничестве.

Теперь же Харлашкин ушел руководить управлением по транспорту Ленинградской области. В «Метрострое» его временно сменил главный инженер Алексей Старков, теперь же бывший коллега Харлашкина по Смольному Владимир Рублевский будет исполнять роль заместителя гендиректора.

Причем эта должность по сути появилась «под Рублевского»: он должен будет курировать финансовое, экономическое и коммерческое направления деятельности «Метростроя», уточняет «Петербургский дневник». Раньше эти функции были распределены по разным сотрудникам.

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Напомним, Владимир Рублевский покинул Смольный «по собственному желанию» за несколько дней до того, как Управление ФАС по Петербургу объявило о масштабном «снежном картеле» на рынке благоустройства. Антимонопольщики усмотрели нарушения закона о защите конкуренции в действиях возглавлявшегося Рублевским комитета по благоустройству, а также шести компаний, поделивших с помощью Смольного все территории Северной столицы. Это не допускало до участия в торгах другие частные компании, которых на рынке Петербурга более полусотни, и привело к неэффективной уборке города в сложную зиму сезона 2018−2019 годов.

Антимонопольщики в ходе расследования оценили торги с 2016 по 2019 год на сумму 24 млрд рублей. Они обнаружили, что участвовали в конкурсах одни и те же предприятия, при этом максимальная цена контракта в ходе аукциона снижалась не более чем на 1%, руководил же комитет по благоустройству.

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"Уже изначально всё поделено. Торги в виде аукционов происходят формально. Конкуренции просто не существует. Изначально ясно, где они будут участвовать, у компаний заключены договоры субподряда на 2−3 года с указанием районов, где они когда-то в будущем выиграют аукционы. Они уже говорят, что обеспечат субподрядчиков работой», — заявлял заместитель главы УФАС Вячеслав Тукаев.