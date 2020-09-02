Путин о сегодняшних врагах: урок президента России — трансляция
Главным событием Дня знаний в 2020 году стал всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» с участием президента России Владимира Путина, направленный на сохранение исторической памяти. Открытый онлайн-урок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы. Глава российского государства назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны.
На связь со студией вышли школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.
О том, как прошёлт урок президента РФ — в трансляции ИА REGNUM.
Трансляция всероссийского урока пройдёт на площадке НИТУ «МИСиС» при поддержке социальной сети «ВКонтакте» в 12:00 по московскому времени в официальном сообществе Минпросвещения России.
В этом году 1 сентября школы традиционно откроют двери для почти 17 миллионов ребят, около 2 миллионов детей пошли в первый класс.
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие во Всероссийском открытом уроке. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отмечается, что темой урока станет 75-летие со дня Победы.
Подробности в материале: Путин даст открытый урок на тему юбилея Победы
Минпросвещения России запустило всероссийскую акцию #ДеньЗнаний2020.
«Уважаемые педагоги, родители, школьники, первоклассники!
Совсем скоро прозвенит первый звонок, воспоминания о котором останутся на всю жизнь.
Чтобы сохранить эти драгоценные воспоминания и отметить этот праздник вместе, приглашаем вас присоединиться к Всероссийской акции #ДеньЗнаний2020», — сообщается на тематическом сайте.
Владимир Путин
Всероссийские открытые уроки — это онлайн-занятия по профессиональной навигации при поддержке Министерства просвещения РФ, которые знакомят учеников 8−11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Трансляции урока ведутся на портале «Проектория» и в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров, отмечает ТАСС.
Первый всероссийский открытый урок был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ «МИСиС» 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.
С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория». 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.
В онлайне-уроке участвуют 12 регионов России.
Президент России приветствует школьников, особенно первоклассников.
Путин: Я от души поздравляю всех студентов, школьников, с началом учебного года. Искренне хочу пожелать успехов первоклассникам — тем, кто впервые переступает школьный порог. Самые добрые слова — вашим родителям и всем близким, которые рядом с вами. 1 сентября — всегда праздник и присущее этому дню волнение, когда ждёшь встречи с одноклассниками, учителями.
Путин: Все школы возвращаются к привычной работе. Такое возвращение — большое событие и радость. Но некоторые ограничения останутся.
Путин: Темпы изменений огромные, и они будут только возрастать. А мир становится более и более сложным. Никто с уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать нынешние первоклассники, какие навыки будут востребованы в 30-х годах нашего века.
Путин: есть вещи, которые останутся фундаментальными, и будут для вас надёжным ориентиром. Это, прежде всего, наша история, уважение к ней, наша культура, давшая и нам, и человечеству плеяду блистательных имён. И, конечно, общая память, связывающая нас с предками.
Путин: в 2020 году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Вы совсем молодые люди, но для вас победа в Великой Отечественной — не просто страницы в учебнике, а семейные истории.
Путин: самый близкий и любимый герой есть почти в каждой семье, и почти в каждом городе есть мемориалы, к которым идут люди, чтобы поклониться. То, без чего нельзя представить генетический код нашего человека — книги о войне, фильмы о войне, берущие «за живое» песни. Мы все чтим наших героев, восхищаемся перед ними, и чем больше мы узнаём, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война.
Путин: на фронт или в партизаны тогда уходили почти ровесники нынешних старшеклассников, многие приписывали себе несколько лет. Подростки работали на эвакуированных заводах и фабриках, потому что знали, что, кроме них и их матерей, некому встать за станки.
Путин: в тылу, как и на фронте, люди проявляли героизм. С 2020 года существует звание — Город трудовой доблести, это звание присвоено уже 20 городам.
Путин: кому-то после Холодной войны показалось, что они победители, они полагают, что надо поменять порядок, возникший после Второй мировой, и поэтому нужно переписать то, что было на самом деле. Людей, сотрудничающих с врагом, называют коллаборационистами. Но те, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.
Путин: в единый строй встал весь наш народ. Победа была действительно общая, и этот всенародный подвиг никогда не должен быть забыт. Мы должны чувствовать, что происходит сегодня. Иногда может показаться, что это уже не так важно, ведь это было так давно! Это, может, и неинтересно. Уверяю, это абсолютно не так! Потому что после Второй мировой войны были созданы правила, по которым мы живём сегодня.
Путин: мы обязаны помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими и перед будущими поколениями.
Путин: целью нацистов было не просто «освобождение территории» нашей страны, не порабощение народов РФ и СССР, как они это делали в Европе, а уничтожение народов и республик СССР. Они это делали — часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, часть должна была быть использована в качестве рабов, а часть предлагалось сослать в Сибирь. Вот в чём была цель наших врагов! Это совсем другая история, нежели их цели при захвате территорий в Западной Европе!
Путин: если бы мы сдавали наши города без боя, сохраняя как бы жизни наших бойцов, мы бы проиграли войну, и это привело бы к тотальному уничтожению народов. Вот цена и ценность Победы, которую добыли наши предки! Искренне верю, что вам и вашим родственникам никогда не придётся столкнуться с такими испытаниями.
Путин: тогда ожесточение было очень страшным с обеих сторон. Скажем, бессмысленная бомбардировка немецкого Дрездена — город был уничтожен тотально, без всякого смысла. То же можно сказать об атомных ударах по Хиросиме и Нагасаки.
Путин: я убеждён, что самоотверженность и любовь к Родине есть и у сегодняшних поколений — так же, как это было у тех, кто завоевал Победу. Ваши ровесники, вернувшиеся с фронтов, жадно набрасывались на знания, старались наверстать упущенное. Они понимали ценность знаний. В том числе поэтому страна достигла лидирующих позиций в мире по разным направлениям. Многие наши учёные сражались на фронтах войны.
Путин: хочу пожелать, чтобы вы нашли и осознали способности, которые есть у каждого из вас, чтобы вы нашли свои сильные стороны — то, на чём вы потом построите свой успех. Ваш успех — успех всей нашей страны. Хочу пожелать вам сохранить любопытство, желание получить ответ на тысячи и тысячи «почему», сохранить отзывчивость.
Путин: объединяя усилия, всегда можно достичь большего, и коллективные усилия всегда приносят лучший результат. И пусть новый учебный год будет полон новых открытий. Мы все верим в вас. Убеждены в ваших успехах и рассчитываем на ваши успехи!
На связь вышла школьница из Крыма, которая рассказала об изучении военной истории и истории своих предков.
Путин: хочу поблагодарить за работу, которой вы занимаетесь, за результаты. Это доброе дело, которое останется в памяти поколений. Это и замечательный пример того, как сегодняшние молодые люди решают задачи государственной важности, чтобы, опираясь на эту память, уверенно двигаться вперёд, в будущее. Мы не должны цепляться за прошлое, но на его основе должны создавать предпосылки для движения вперёд.
Путин: в этом году мы начали с того, что в центрах отдыха детей отдыхают и учатся только местные дети. Но мы постепенно открываем наши федеральные центры — например, «Сириус» начал принимать детей из регионов. Так будет и в других центрах. Но это всё должно идти параллельно с соблюдением требований санитарных врачей и при соблюдении их требований. Надеюсь, что до конца 2020 года ребята из разных регионов побывают в наших центрах.
На связи житель Краснодарского края, который рассказал о труде в деревне и своей жизни вне школы.
У Путина попросили совета по вопросу совмещения учебы и трудовой деятельности.
Путин: у нас в стране совмещали учёбу и трудовую деятельность. Вопрос — по современным условиям, не отвлекает ли работа. Думаю, что нет. Это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний. Я не вижу никакого противоречия, но всё должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать. Если разумный баланс будет найден, то в конечном итоге это пойдёт только на пользу.
Путин: в Минобороны РФ большое количество дошкольных учреждений, и все они — высокого качества.
На связь с президентом России выйдут школьники из Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.
Наряду со школьниками в онлайн-уроке участвуют курсанты довузовских учебных заведений Минобороны — Тверского суворовского военного училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.
Путин: уровень подготовки в Нахимовских училищах будет распространяться на все филиалы. Уверен, что учёба в таком учебном заведении не только поспособствует тому, что вы будете получать нужные знания, но и тому, что вы будете воспитываться в патриотическом духе.
Урок проводят учитель истории и обществознания, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019» Виктория Скрипникова и российская телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.
200 новых школ были построены в 2020 году.
Путина спросили о перспективе введения дистанционного обучения в РФ, а также предложили самим школьникам определять число нужных для себя уроков.
Путин: нам в целом, по всей стране, и в школах, и в вузах, удалось сделать дистанционное образование. Страна показала, что можно немного подтолкнуть процесс и быть готовыми к вызовам. Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров тоже всё получилось. Мы — не только «страна-бензоколонка», как многие пытаются нас представить, а страна с технологическими возможностями. Дистанционное онлайн-обучение в отдельных случаях продемонстрировало преимущество, и этим надо воспользоваться в будущем. Онлайн-обучение приобрело широкое распространение — как и работа на «удалёнке». Но что касается обучения, то без всяких сомнений — важен элемент обучения с преподавателем и общения с одноклассниками, потому что наибольших результатов добиваются те, кто работает в коллективе и умеет распределять роли. Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный традиционный — он может дополнять традиционный. Поэтому никто в стране не планирует переходить только к дистанционному обучению.
Путин: по-моему, с 2020 года выбор предметов стал возможен. Есть базовые знания, они обязательны для всех — русский язык, литература, математика, астрономия — то, без чего человек не может существовать. Современный мир быстро меняется. Человеку важно научиться учиться самому, переходить из одной области в другую, работать на стыке знаний. Чтобы иметь такой навык — нужно иметь базу основных знаний, например, в области биологии или математики. Фундаментальный базис обязателен для всех — в том числе для тех, кто хочет специализироваться на узких отраслях. Было принято решение, что если школы могут — то вместе с учениками и родителями они могут предоставлять возможность учащимся специализироваться по отдельным направлениям. Поэтому ваши родительские комитеты могут поработать и помочь сделать выбор.
В ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» с участием президента России воспитанники филиала Нахимовского училища в Калининграде доложили Владимиру Путину о своей отличной учёбе и пригласили главу государства в гости. Президент поздравил нахимовцев с Днем знаний и принял предложение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Путина пригласили в гости нахимовцы из Калининграда
Камчатка — на связи.
Владимира Путина спросили о том, сможет ли молодёжь стать великими учёными.
Путин: ваши успехи зависят от вас. У нас есть концепция технологического развития, там выделено семь важнейших вызовов, с которыми сталкивается страна: это и демографические вызовы, и технологические, и природные. Перед нами стоит много задач, все они важны, но, решая лишь одну из них, мы рискуем оказаться на обочине мировой цивилизации, а решать их эффективно можно исключительно на основе современных знаний. Это в любой в сфере так. От того, насколько эффективно мы сможем решать задачи, зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации. Поэтому достижения по любой отрасли чрезвычайно важны и востребованы. Важно, чтобы такие молодые и одарённые люди, как вы, нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить всю свою жизнь. Если это произойдёт, то почти наверняка вас ждёт феноменальный жизненный успех. Если человек увлечён делом — он добьётся результатов.
Путину предложили присоединиться к инициативе курских школьников, а также попросили порекомендовать книгу о Великой Отечественной.
На вопрос школьника какие книги о войне надо почитать, Владимир Путин назвал книги Василя Быкова, «шикарные» стихотворения Твардовского. Их много, заметил президент РФ.
Путин: книг о Великой Отечественной очень много. Это и Василь Быков, и стихи Твардовского. Почитайте, как это проникновенно [у Твардовского], это вызывает не только тревогу, но и восхищение теми, кто жертвовал собой ради нас с вами. И фильмы о войне прекрасные — «…А зори здесь тихие». И песни есть. Эмоциональное восприятие передаётся и нашим поколениям. Если вы продолжите свою работу, то это будет очень востребовано.
Путин: хочу пожелать успехов и студентам, и школьникам. Уверен: у вас всё получится! Хочу вспомнить поговорку: «Дорогу осилит идущий». Я уверен, что мы решим все стоящие перед страной задачи. Даже те, кто впервые пришёл за парту, уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые знания и создавая условия для движения страны вперёд. Если каждый будет двигаться вперёд — это будет движение вперёд всей страны.
Всероссийский открытый урок завершился.
Переход образования в России на полностью дистанционную форму нецелесообразен, так как он не может заменить собой образование традиционное, и потому планов перехода на полностью дистанционную форму нет. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока.
Подробности в материале: Путин назвал переход на дистанционное образование нецелесообразным
Школьница из Новосибирска Виктория Павлова приняла участие во всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать» и рассказала президенту России Владимиру Путину и всей стране о своём сочинении «Не забывается такое никогда», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В этом году я стала победителем всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Мой рассказ «Не забывается такое никогда» основан на воспоминаниях моей бабушки Шахмотовой Валентины Антоновны и её соседок. Они вспоминают войну в тылу. Война пришла в их жизнь, когда им было всего по 11 лет. Они часто вспоминают то, как не хватало еды. А под Новый год они получали по два яблока и мандаринки. И для них это было настоящим волшебством. Каждое лето я проводила у бабушки в деревне Новососедово. Я вслушивалась в разговоры пожилых, отмечала для себя интересные слова, поговорки. Поэтому передать самобытную речь сельских жителей в рассказе для меня было не сложно», — отметила Виктория Павлова.
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Во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» с президентом Владимиром Путиным пообщались ученики новой школы города Усмани в Липецкой области. Они спросили, возможно ли повторное возвращение к дистанционному обучению.
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Молодые люди, которые занимаются сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны, выполняют задачу государственной важности, заявил Путин, общаясь со школьницей из Крыма. Она рассказала президенту о своей акции по изучению военной истории и истории своих предков.
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Школьники и их родители могут сами выбирать профильные предметы для изучения, однако базовыми знаниями должны овладеть все ученики, независимо от их специализации и интересов. Об этом президент рассказал, общаясь со школьниками из Липецкой области.
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Крупные детские центры и лагеря могут открыть для воспитанников из всех регионов до конца 2020 года, однако это решение будет приниматься с учётом эпидемиологической ситуации, рассказал президент.
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От того, насколько эффективно будут решаться стоящие на повестке дня вопросы, а также от конкурентоспособности «зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации», заявил президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
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Совмещение работы и учёбы не отвлекает молодых людей от получения знаний, если этот процесс правильно организован, считает Владимир Путин.
Об этом: Путин: «У нас в стране всегда совмещали учёбу и трудовую деятельность»
Сомнений в том, кто в ходе Великой Отечественной войны был агрессором, а «переломил хребет нацистской военной машине» быть не должно. Об этом сегодня, 1 сентября, в ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Вопрос, кто был виновником войны, абсолютно очевидный — Путин
Великая Отечественная война — это важная часть не только нашей общей истории, но и семейной истории. Об этом сегодня, 1 сентября, заявил президент Владимир Путин, открывая всероссийский открытый урок и отвечая на вопросы школьников, которые также делились воспоминаниями своих бабушек и дедушек о войне в тылу. Отметим, в Чувашии есть история трудового подвига во время войны, которая по-прежнему мало изучена, а многие документы до сих пор засекречены, — строительство в 1941—1942 годах Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. И в работе по сбору материалов и сохранении истории принимают школьники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Президент рассказал о книгах и фильмах о Великой Отечественной войне, с которыми нужно ознакомиться школьникам и студентам, а также поблагодарил активистов за работу по сохранению памяти об участниках войны.
Школьник из Курска спросил президента, какую книгу о Великой Отечественной войне он рекомендует прочитать школьникам и студентам. Путин отметил, что их очень много, но отдельно отметил Василя Быкова и стихи Твардовского.
Подробности в материале: Путин посоветовал школьникам книги о Великой Отечественной войне
Россия не является страной, живущей только за счёт доходов от нефти и газа. Россия — это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, заявил 1 сентября президент РФ Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать». По словам главы государства, в нынешней кризисной ситуации Россия показала свою готовность преодолеть вызовы, «возникшие в результате пандемии».
Читайте подробнее: Путин: Россия — не страна-бензоколонка
Слова президента России Владимира Путина о том, что в стране нет планов по полному переводу традиционного очного образования в дистанционный формат, вызвали большой интерес у родительской общественности.
Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, многие родители, учителя и сами дети негативно отзывались о дистанционном обучении, на которое вынужденно перевели школьников в марте 2020 года.
Однако сами учителя не верят, что в этому учебном году не будет дистанционки. Да и администрации школ уже заявили, что если родители хотят, то они могут написать заявление и их ребенок будет переведен на удалённую форму обучения.
Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко согласился с позицией президента РФ Владимира Путина о пользе киберспортивных соревнований в школах, передает корреспондентИА REGNUM 1 сентября. По мнению Горбаченко, компьютерный спорт стоит рассматривать как важный инструмент образовательного процесса.
Читайте подробнее: Президент ФКС Москвы: киберспорт может стать инструментом в образовании
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о развитии киберспорта в школах и рассказал о существующей практике, передаёт корреспондентИА REGNUM.
Читайте подробнее: В ФКС России рассказали о киберспорте в школах
Темой открытого урока, участником которого 1 сентября был президент РФ Владимир Путин, стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сам урок прошел под девизом «Помнить — значит знать». Выпускникам стоит обратить внимание, что этот девиз пересекается с одним из направлений для тем итогового сочинения в 2020/21 учебном году. Он звучит так: «Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности).
Читайте подробнее: Утверждены темы сочинения для выпускников на новый учебный год
Трансляция Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» 1 сентября велась с площадки Национального исследовательского технологического университета МИСиС. Вуз входит в ТОП-10 лучших вузов страны и участвует в проекте повышения конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
По информации Минпросвещения РФ, зрителями Всероссийского открытого урока 1 сентбря стали свыше 5 млн человек.
Президент РФ Владимир Путин на всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», отвечая на вопрос школьника с Камчатского края Артура Рощина, рассказал, как достичь феноменального жизненного успеха.
Подробности в материале: Путин рассказал, как достичь феноменального жизненного успеха
Владимир Путин на всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать» подчеркнул, что перед страной стоит много задач по разным направлениям и ни одно из них нельзя упускать, иначе «мы рискуем оказаться где-то на обочине развития мировой цивилизации». Для решения таких задач России нужны современные, образованные люди.