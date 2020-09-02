Главным событием Дня знаний в 2020 году стал всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» с участием президента России Владимира Путина, направленный на сохранение исторической памяти. Открытый онлайн-урок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы. Глава российского государства назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. На связь со студией вышли школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы. О том, как прошёлт урок президента РФ — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:32 01.09.2020 Трансляция всероссийского урока пройдёт на площадке НИТУ «МИСиС» при поддержке социальной сети «ВКонтакте» в 12:00 по московскому времени в официальном сообществе Минпросвещения России.

11:35 01.09.2020 В этом году 1 сентября школы традиционно откроют двери для почти 17 миллионов ребят, около 2 миллионов детей пошли в первый класс.

11:37 01.09.2020 Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие во Всероссийском открытом уроке. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отмечается, что темой урока станет 75-летие со дня Победы. Подробности в материале: Путин даст открытый урок на тему юбилея Победы

11:48 01.09.2020 Минпросвещения России запустило всероссийскую акцию #ДеньЗнаний2020. «Уважаемые педагоги, родители, школьники, первоклассники! Совсем скоро прозвенит первый звонок, воспоминания о котором останутся на всю жизнь. Чтобы сохранить эти драгоценные воспоминания и отметить этот праздник вместе, приглашаем вас присоединиться к Всероссийской акции #ДеньЗнаний2020», — сообщается на тематическом сайте.

11:50 01.09.2020 Владимир Путин

11:53 01.09.2020 Всероссийские открытые уроки — это онлайн-занятия по профессиональной навигации при поддержке Министерства просвещения РФ, которые знакомят учеников 8−11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Трансляции урока ведутся на портале «Проектория» и в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров, отмечает ТАСС.

11:53 01.09.2020 Первый всероссийский открытый урок был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ «МИСиС» 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.

11:54 01.09.2020 С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации «Проектория». 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.

12:01 01.09.2020 В онлайне-уроке участвуют 12 регионов России.

12:01 01.09.2020 Президент России приветствует школьников, особенно первоклассников.

12:03 01.09.2020 Путин: Я от души поздравляю всех студентов, школьников, с началом учебного года. Искренне хочу пожелать успехов первоклассникам — тем, кто впервые переступает школьный порог. Самые добрые слова — вашим родителям и всем близким, которые рядом с вами. 1 сентября — всегда праздник и присущее этому дню волнение, когда ждёшь встречи с одноклассниками, учителями.

12:03 01.09.2020 Путин: Все школы возвращаются к привычной работе. Такое возвращение — большое событие и радость. Но некоторые ограничения останутся.

12:04 01.09.2020 Путин: Темпы изменений огромные, и они будут только возрастать. А мир становится более и более сложным. Никто с уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать нынешние первоклассники, какие навыки будут востребованы в 30-х годах нашего века.

12:05 01.09.2020 Путин: есть вещи, которые останутся фундаментальными, и будут для вас надёжным ориентиром. Это, прежде всего, наша история, уважение к ней, наша культура, давшая и нам, и человечеству плеяду блистательных имён. И, конечно, общая память, связывающая нас с предками.

12:06 01.09.2020 Путин: в 2020 году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Вы совсем молодые люди, но для вас победа в Великой Отечественной — не просто страницы в учебнике, а семейные истории.

12:07 01.09.2020 Путин: самый близкий и любимый герой есть почти в каждой семье, и почти в каждом городе есть мемориалы, к которым идут люди, чтобы поклониться. То, без чего нельзя представить генетический код нашего человека — книги о войне, фильмы о войне, берущие «за живое» песни. Мы все чтим наших героев, восхищаемся перед ними, и чем больше мы узнаём, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война.

12:08 01.09.2020 Путин: на фронт или в партизаны тогда уходили почти ровесники нынешних старшеклассников, многие приписывали себе несколько лет. Подростки работали на эвакуированных заводах и фабриках, потому что знали, что, кроме них и их матерей, некому встать за станки.

12:09 01.09.2020 Путин: в тылу, как и на фронте, люди проявляли героизм. С 2020 года существует звание — Город трудовой доблести, это звание присвоено уже 20 городам.

12:11 01.09.2020 Путин: кому-то после Холодной войны показалось, что они победители, они полагают, что надо поменять порядок, возникший после Второй мировой, и поэтому нужно переписать то, что было на самом деле. Людей, сотрудничающих с врагом, называют коллаборационистами. Но те, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

12:11 01.09.2020 Путин: в единый строй встал весь наш народ. Победа была действительно общая, и этот всенародный подвиг никогда не должен быть забыт. Мы должны чувствовать, что происходит сегодня. Иногда может показаться, что это уже не так важно, ведь это было так давно! Это, может, и неинтересно. Уверяю, это абсолютно не так! Потому что после Второй мировой войны были созданы правила, по которым мы живём сегодня.

12:12 01.09.2020 Путин: мы обязаны помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими и перед будущими поколениями.

12:13 01.09.2020 Путин: целью нацистов было не просто «освобождение территории» нашей страны, не порабощение народов РФ и СССР, как они это делали в Европе, а уничтожение народов и республик СССР. Они это делали — часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, часть должна была быть использована в качестве рабов, а часть предлагалось сослать в Сибирь. Вот в чём была цель наших врагов! Это совсем другая история, нежели их цели при захвате территорий в Западной Европе!

12:14 01.09.2020 Путин: если бы мы сдавали наши города без боя, сохраняя как бы жизни наших бойцов, мы бы проиграли войну, и это привело бы к тотальному уничтожению народов. Вот цена и ценность Победы, которую добыли наши предки! Искренне верю, что вам и вашим родственникам никогда не придётся столкнуться с такими испытаниями.

12:15 01.09.2020 Путин: тогда ожесточение было очень страшным с обеих сторон. Скажем, бессмысленная бомбардировка немецкого Дрездена — город был уничтожен тотально, без всякого смысла. То же можно сказать об атомных ударах по Хиросиме и Нагасаки.

12:16 01.09.2020 Путин: я убеждён, что самоотверженность и любовь к Родине есть и у сегодняшних поколений — так же, как это было у тех, кто завоевал Победу. Ваши ровесники, вернувшиеся с фронтов, жадно набрасывались на знания, старались наверстать упущенное. Они понимали ценность знаний. В том числе поэтому страна достигла лидирующих позиций в мире по разным направлениям. Многие наши учёные сражались на фронтах войны.

12:17 01.09.2020 Всероссийский открытый урок. Цитата из видео. kremlin.ru.

12:19 01.09.2020 Путин: хочу пожелать, чтобы вы нашли и осознали способности, которые есть у каждого из вас, чтобы вы нашли свои сильные стороны — то, на чём вы потом построите свой успех. Ваш успех — успех всей нашей страны. Хочу пожелать вам сохранить любопытство, желание получить ответ на тысячи и тысячи «почему», сохранить отзывчивость.

12:20 01.09.2020 Путин: объединяя усилия, всегда можно достичь большего, и коллективные усилия всегда приносят лучший результат. И пусть новый учебный год будет полон новых открытий. Мы все верим в вас. Убеждены в ваших успехах и рассчитываем на ваши успехи!

12:23 01.09.2020 На связь вышла школьница из Крыма, которая рассказала об изучении военной истории и истории своих предков.

12:25 01.09.2020 Путин: хочу поблагодарить за работу, которой вы занимаетесь, за результаты. Это доброе дело, которое останется в памяти поколений. Это и замечательный пример того, как сегодняшние молодые люди решают задачи государственной важности, чтобы, опираясь на эту память, уверенно двигаться вперёд, в будущее. Мы не должны цепляться за прошлое, но на его основе должны создавать предпосылки для движения вперёд.

12:26 01.09.2020 Путин: в этом году мы начали с того, что в центрах отдыха детей отдыхают и учатся только местные дети. Но мы постепенно открываем наши федеральные центры — например, «Сириус» начал принимать детей из регионов. Так будет и в других центрах. Но это всё должно идти параллельно с соблюдением требований санитарных врачей и при соблюдении их требований. Надеюсь, что до конца 2020 года ребята из разных регионов побывают в наших центрах.

12:28 01.09.2020 На связи житель Краснодарского края, который рассказал о труде в деревне и своей жизни вне школы.

12:29 01.09.2020 У Путина попросили совета по вопросу совмещения учебы и трудовой деятельности.

12:31 01.09.2020 Путин: у нас в стране совмещали учёбу и трудовую деятельность. Вопрос — по современным условиям, не отвлекает ли работа. Думаю, что нет. Это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний. Я не вижу никакого противоречия, но всё должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать. Если разумный баланс будет найден, то в конечном итоге это пойдёт только на пользу.

12:38 01.09.2020 Путин: в Минобороны РФ большое количество дошкольных учреждений, и все они — высокого качества.

12:39 01.09.2020 Владимир Путин. Всероссийский открытый урок. Цитата из видео. kremlin.ru

12:39 01.09.2020 На связь с президентом России выйдут школьники из Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.

12:40 01.09.2020 Наряду со школьниками в онлайн-уроке участвуют курсанты довузовских учебных заведений Минобороны — Тверского суворовского военного училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

12:40 01.09.2020 Путин: уровень подготовки в Нахимовских училищах будет распространяться на все филиалы. Уверен, что учёба в таком учебном заведении не только поспособствует тому, что вы будете получать нужные знания, но и тому, что вы будете воспитываться в патриотическом духе.

12:43 01.09.2020 Урок проводят учитель истории и обществознания, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019» Виктория Скрипникова и российская телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

12:45 01.09.2020 200 новых школ были построены в 2020 году.

12:45 01.09.2020 Путина спросили о перспективе введения дистанционного обучения в РФ, а также предложили самим школьникам определять число нужных для себя уроков.

12:48 01.09.2020 Путин: нам в целом, по всей стране, и в школах, и в вузах, удалось сделать дистанционное образование. Страна показала, что можно немного подтолкнуть процесс и быть готовыми к вызовам. Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров тоже всё получилось. Мы — не только «страна-бензоколонка», как многие пытаются нас представить, а страна с технологическими возможностями. Дистанционное онлайн-обучение в отдельных случаях продемонстрировало преимущество, и этим надо воспользоваться в будущем. Онлайн-обучение приобрело широкое распространение — как и работа на «удалёнке». Но что касается обучения, то без всяких сомнений — важен элемент обучения с преподавателем и общения с одноклассниками, потому что наибольших результатов добиваются те, кто работает в коллективе и умеет распределять роли. Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный традиционный — он может дополнять традиционный. Поэтому никто в стране не планирует переходить только к дистанционному обучению.

12:49 01.09.2020 Владимир Путин. Всероссийский открытый урок. Цитата из видео. kremlin.ru.

12:51 01.09.2020 Путин: по-моему, с 2020 года выбор предметов стал возможен. Есть базовые знания, они обязательны для всех — русский язык, литература, математика, астрономия — то, без чего человек не может существовать. Современный мир быстро меняется. Человеку важно научиться учиться самому, переходить из одной области в другую, работать на стыке знаний. Чтобы иметь такой навык — нужно иметь базу основных знаний, например, в области биологии или математики. Фундаментальный базис обязателен для всех — в том числе для тех, кто хочет специализироваться на узких отраслях. Было принято решение, что если школы могут — то вместе с учениками и родителями они могут предоставлять возможность учащимся специализироваться по отдельным направлениям. Поэтому ваши родительские комитеты могут поработать и помочь сделать выбор.

12:59 01.09.2020 В ходе всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» с участием президента России воспитанники филиала Нахимовского училища в Калининграде доложили Владимиру Путину о своей отличной учёбе и пригласили главу государства в гости. Президент поздравил нахимовцев с Днем знаний и принял предложение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Путина пригласили в гости нахимовцы из Калининграда

13:11 01.09.2020 Камчатка — на связи.

13:13 01.09.2020 Владимира Путина спросили о том, сможет ли молодёжь стать великими учёными.

13:16 01.09.2020 Путин: ваши успехи зависят от вас. У нас есть концепция технологического развития, там выделено семь важнейших вызовов, с которыми сталкивается страна: это и демографические вызовы, и технологические, и природные. Перед нами стоит много задач, все они важны, но, решая лишь одну из них, мы рискуем оказаться на обочине мировой цивилизации, а решать их эффективно можно исключительно на основе современных знаний. Это в любой в сфере так. От того, насколько эффективно мы сможем решать задачи, зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации. Поэтому достижения по любой отрасли чрезвычайно важны и востребованы. Важно, чтобы такие молодые и одарённые люди, как вы, нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить всю свою жизнь. Если это произойдёт, то почти наверняка вас ждёт феноменальный жизненный успех. Если человек увлечён делом — он добьётся результатов.

13:19 01.09.2020 Путину предложили присоединиться к инициативе курских школьников, а также попросили порекомендовать книгу о Великой Отечественной.

13:21 01.09.2020 На вопрос школьника какие книги о войне надо почитать, Владимир Путин назвал книги Василя Быкова, «шикарные» стихотворения Твардовского. Их много, заметил президент РФ.

13:21 01.09.2020 Путин: книг о Великой Отечественной очень много. Это и Василь Быков, и стихи Твардовского. Почитайте, как это проникновенно [у Твардовского], это вызывает не только тревогу, но и восхищение теми, кто жертвовал собой ради нас с вами. И фильмы о войне прекрасные — «…А зори здесь тихие». И песни есть. Эмоциональное восприятие передаётся и нашим поколениям. Если вы продолжите свою работу, то это будет очень востребовано.

13:24 01.09.2020 Путин: хочу пожелать успехов и студентам, и школьникам. Уверен: у вас всё получится! Хочу вспомнить поговорку: «Дорогу осилит идущий». Я уверен, что мы решим все стоящие перед страной задачи. Даже те, кто впервые пришёл за парту, уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые знания и создавая условия для движения страны вперёд. Если каждый будет двигаться вперёд — это будет движение вперёд всей страны.

13:24 01.09.2020 Всероссийский открытый урок завершился.

13:51 01.09.2020 Владимир Путин. Всероссийский открытый урок. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:21 01.09.2020 Переход образования в России на полностью дистанционную форму нецелесообразен, так как он не может заменить собой образование традиционное, и потому планов перехода на полностью дистанционную форму нет. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока. Подробности в материале: Путин назвал переход на дистанционное образование нецелесообразным