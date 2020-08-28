Москва, , 17:09 — REGNUM Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утвердил список из пяти направлений тем сочинения на 2020/21 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В итоговый список вошли направления тем «Забвению не подлежит» (исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности), «Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»), «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом), «Время перемен» (тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством) и «Разговор с собой» (внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования — вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания; тема совести).

Отмечается, что итоговые комплекты тем для регионов станут известны за 15 минут до начала по местному времени.