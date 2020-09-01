Ново-Огарево, Московская область, , 13:26 — REGNUM Во время всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать» с президентом Владимиром Путиным пообщались ученики новой школы города Усмани в Липецкой области. Школьники рассказали, что рады вернуться с дистанционного обучения за парты, что они соскучились по живому общению и учителям.

Ученики усманской школы спросили президента, правда ли, что школы планируют частично или даже полностью перевести в дистанционный режим.

«В целом по всей стране удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас страна в общем и целом оказалась готова к вызовам, перед которыми мы оказались в результате пандемии. Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас всё получилось. Это говорит о том, что мы не только страна бензоколонок, как некоторые нас пытаются представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня.

Дистанционное онлайн-обучение в отдельных случаях продемонстрировало свои преимущества, и этим надо воспользоваться в будущем. Это свершившийся факт, онлайн-обучение приобрело широкое распространение — так же, как и работа на «удалёнке». Это факт сегодняшнего дня, который будет иметь место, будет развиваться и в будущем.

Но что касается обучения, то, без всяких сомнений, важен элемент общения не только с преподавателем, но и общения с одноклассниками. Почему? Потому что наибольших результатов добиваются те, кто умеет работать в команде и умеет распределять роли, узкоспециально действовать, слагая затем достижения каждого в общий успех команды. Но это очень трудно сделать, если не общаться со своими сверстниками. Поэтому дистанционный способ получения образования не может заменить реальный традиционный — он может только дополнять традиционный. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить только к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему. Повторю, планов таких нет», — заявил президент.

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