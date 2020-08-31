Москва, 31 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. Об этом сегодня, 31 августа, заявил в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» помощник президента РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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«Я считаю, что уже в следующем году (можно) вернуться к докризисному уровню и по занятости, и по выпуску», — приводит ТАСС его слова.

Орешкин считает, что избежать глубокого падения экономике России удалось благодаря антикризисной программе и выплатам населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что спад экономики России из-за коронавируса может достичь 7−8% в 2020 году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально.