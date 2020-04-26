Москва, , 01:08 — REGNUM Россия обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса, заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал он.

Он добавил, что экономическая ситуация 2020 года в мире превосходит по своим масштабам кризис 2008—2009 годов, однако в ней российская экономика оказалась более подготовленной. Вместе с тем, пояснил Орешкин, оставаться «островком стабильности» в такой ситуации у России не получится.

Помощник президента также предрёк замедление глобализации после пандемии коронавируса.

Читайте также: Орешкин предрек пересмотр международных отношений после пандемии COVID-19