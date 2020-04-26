Москва, , 10:08 — REGNUM Спад экономики России из-за коронавируса может достичь 7−8% в 2020 году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, самое сложное сейчас, это пережить пик кризиса, поскольку «он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе».

«Даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что страна обладает достаточным запасом ресурсов для преодоления экономического кризиса.

По его словам, экономическая ситуация 2020 года в мире превосходит по своим масштабам кризис 2008—2009 годов, однако в ней российская экономика оказалась более подготовленной.

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