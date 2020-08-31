Москва, 31 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день в центрах занятости России в качестве безработных зарегистрированы 3,6 млн человек. Об этом сегодня, 31 августа, в ходе обсуждения на площадке партии «Единая Россия» мер по повышению уровня занятости населения сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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Он уточнил, что в начале марта этот показатель составлял 727 тыс. человек. При этом министр отметил, что ситуация на рынке труда движется в сторону стабилизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в июле 2020 года уровень безработицы в России вырос до 6,3% от экономически активного населения. Так, 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.