Москва, , 19:46 — REGNUM Уровень безработицы в России в июле 2020 года вырос до 6,3% от экономически активного населения. Об этом говорится в опубликованном 20 августа докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

«В июле, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — сообщает ведомство.

По этом, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 3,3 млн человек, из них 2,6 млн получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июле, по предварительной оценке Росстата, составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.

Напомнми, уровень безработицы в июне составила 6,2%, в мае — 6,1%. До этого безработица в России не превышала 6% с весны 2016 года.