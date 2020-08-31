Нью-Дели, 31 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В Индии за прошедшие сутки был выявлен 78 761 новый случай заболевания COVID-19. Это является самым высоким суточным приростом инфицированных SARS-CoV-2 пациентов с 4 августа. Об этом 31 августа сообщает телеканал NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в стране пятый день подряд фиксируется более 75 тыс. новых заболевших.

По данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, за весь период пандемии общее количество инфицированных коронавирусом достигло 3 621 245. При этом число летальных исходов увеличилось до 64 469. За последние сутки скончался 971 человек, у которого ранее был диагностирован COVID-19.

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27 74 802 пациента с коронавирусной инфекцией выздоровели, что составляет 76,62% от общего числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 75 760 человек — было выявлено в Индии за сутки 26 августа.