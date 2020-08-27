Нью-Дели, , 07:47 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 75 760 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории превысило 3,31 млн. Также за 26 августа в Индии скончались 1023 человека с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 60 472 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа, уступая лишь Соединенным Штатам и Бразилии. Ранее индийское министерство здравоохранения пообещало создать вакцину от COVID-19 к концу 2020 года.

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