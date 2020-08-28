Нью-Дели, , 07:47 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 77 266 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике превысило 3,39 млн. Также за 27 августа в стране скончались 1057 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Индии умерли 61 529 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в Индии зафиксирован рекордный ежесуточный рост числа зараженных коронавирусом нового типа среди стран мира за период с 7 августа. В настоящее время Индия занимает третье место по количеству случаев COVID-19. Ее опережают лишь Бразилия и Соединенные Штаты.