Киев, 30 августа, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Жители украинской столицы собирают подписи за переименование проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Киевляне хотят переименовать проспект именем известного советского и украинского ученого Бориса Патона.

Иван Шилов ИА REGNUM Герои современной Украины

Соответствующая петиция под номером 10 089 была размещена на портале электронных петиций Киевского городского совета. Автор петиции Виктор Басистый.

На момент публикации новости петицию поддержали 742 человека. Для того, чтоб она была рассмотрена, необходимо собрать 10 тысяч подписей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады Илья Кива предлагал переименовать проспект Бандеры в честь убитого в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, 9 августа 2016 года Московский проспект в Киеве был официально переименован в проспект Степана Бандеры. Однако в декабре 2016 года жители украинской столицы требовали переименовать проспект Бандеры в честь князя Владимира Великого.

В июне 2019 года Окружной административный суд города Киева отменил решение о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. В связи с этим власти украиснкой столицы заявили, что будут оспаривать данное судебное решение. В декабре 2019 года Апелляционный суд Киева разрешил переименование проспектов именем украинских националистов.