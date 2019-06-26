Киев, , 10:53 — REGNUM

Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Суд постановил вернуть проспектам прежние названия — Московский проспект и проспект генерала Ватутина.

«Реванша не будет… на следующей сессии Киевсовета мы по процедуре ещё раз утвердим решение о соответствующем переименовании советских проспектов», — написал Кличко.

Напомним, Степан Бандера — вождь украинских националистов, активно сотрудничавший с разведкой Третьего рейха, а после Второй Мировой войны — со спецслужбами западных стран. Его подчинённые активно участвовали в геноциде евреев и поляков на территории Западной Украины.

Роман Шухевич был главнокомандующим преступной организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая воевала с СССР на стороне гитлеровской Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове рабочие начали устанавливать таблички с названием проспекта Жукова, переименование которого отменил местный горсовет.

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