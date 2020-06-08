Киев, , 10:18 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Бандеры (ранее Московский проспект) в честь убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом парламентарий написал 8 июня в своём telegram-канале.

«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.

По словам парламентария, после смерти Флойда в США началась своя «революция достоинства».

«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, начавшего «революцию достоинства» в Соединённых Штатах Америки!» — добавил он.

Напомним, ранее в США начались массовые беспорядки, вызванные жестокостью со стороны полицейских, в результате которой скончался Джордж Флойд.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве Флойда, предстанет перед судом Миннеаполиса.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Джорджа Флойда 8 июня предстанет перед судом