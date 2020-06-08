Киев, 8 июня 2020, 10:18 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Бандеры (ранее Московский проспект) в честь убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом парламентарий написал 8 июня в своём telegram-канале.
По словам парламентария, после смерти Флойда в США началась своя «революция достоинства».
Напомним, ранее в США начались массовые беспорядки, вызванные жестокостью со стороны полицейских, в результате которой скончался Джордж Флойд.
Как сообщало ИА REGNUM, полицейский Дерек Шовен, подозреваемый в убийстве Флойда, предстанет перед судом Миннеаполиса.
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